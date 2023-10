Srpski rukometaši napuštaju Izrael! Komnenić iz Tel Aviva za MONDO: Ovdje je sigurno, ozbiljna borba je dole na jugu!

"Ovdje u Tel Avivu zasad sve funkcioniše, osjećam se zaista sigurno, dole na jugu je mnogo ozbiljnije, dosta je poginulih i kidnapovanih", rekao nam je trener rukometnog kluba Makabi iz Tel Aviva, Akim Komnenić.

Izvor: ABIR SULTAN/EPA

Palestinska militantna grupa Hamas u subotu je izvela napade na teritoriju Izraela, usljed čega je stradalo više stotina osoba, a hiljade su povrijeđene.

Sukobi sa izraelskom vojskom nastavljeni su i u nedjelju i prerasli su u mnogo ozbiljniju situacija kakva se ne pamti godinama, pa i decenijama, napadnuti su gradovi širom Izraela, a izraelska vlada proglasila je ratno stanje.

U subotu uveče gađan je i Tel Aviv, a prema riječima bivšeg košarkaša Crvene zvezde Džona Holanda koji sada nastupa za Hapoel Tel Aviv, bombe su se osjetile i u skloništima.

U Izraelu je priličan broj i srpskih sportista, među kojima su najbrojniji rukometaši i rukometni treneri, a jedan od njih, Akim Komnenić,trener Makabija iz Tel Aviva u razgovoru za MONDO ispričao nam je iz prve ruke o trenutoj situaciji u ovom gradu i Izraelu.

"Danas je sasvim mirno ovdje u Tel Avivu i osjećam se sigurno. Nije to baš toliko dramatično ovdje koliko se predstavlja u našim medijima, moram da priznam. Svakako je da je izuzetno strašno na jugu, tamo u pojasu Gaze, to je i razlog ovako ozbiljne situacije. Poslije toliko godina uspjela je druga strana da uđe kopnom i dosta je poginulih, kidnapovanih, baš je ozbiljna borba dole“, rekao je Komnenić i dodao.

"Juče smo imali neprijatnu situaciju, sirene, uzbunu, raketni sitem je dobro reagovao, ali je nekoliko raketa pogodilo par zgrada, jednu kuću, gađali su južni deo Tel Aviva, Rišon, Ramat Hašaron. Aškelon i Ašdod na jugu su mnogo bliži Gazi, oni mnogo češće čuju sirene, sigurno je tamo mnogo neprijatnije. Izuzetno su svi disciplinovani, imamo 45 sekundi da siđemo u sklonište, tu su svi tačni i poštuju to. Jutros sam prošetao, optišao do radnje, sve funkcioniše. Osjeća se ta napetost, ali sve funkcioniše, prevoz i ostalo, smanjenim nekim intenzitetom jer su u velikoj žalosti, ali zasad sve funkcioniše“.

Komnenić je rekao da je i tokom prethodnih godina bilo napada, odnosno pokušaja, ali da nije bilo ovako ozbiljno, ali da se trenutno osjeća sigurno u Tel Avivu, iz kojeg je jutros evakuisana prva grupa srpskih državljana.

Sa Komnenićem u klubu su i trojica srpskih igrača, lijevi bek Željko Šukić, golman Luka Radović i Petar Komnenić, koji je lijevo krilo i trener mlađih selekcija.

"Ljudi iz kluba nas gledaju kao porodicu, imamo izuzetne odnose, pružili su nam podršku i osjećamo se sigurno. Nas su pustili da idemo ukoliko želimo, ja ću lično ostati najmanje još dva dana da ispratim situaciju, da ispratim igrače prije svega, to je prioritet i vidjeću u odnosu na dešavanja koliko ću još ostati. Što se nas ovdje konkretno tiče, ja ću ostati još dan dva, Željko Šukić je ovdje s porodicom, ima malu bebu, to je stvarno prioritet da oni odu. On je voljan da ostane, ali će ispratiti porodicu naravno i vratiće se kada se steknu uslovi, Luka i Petar takođe idu pa će da se vrate. Dosta naših tukometaša i trenera je ovdje u Izraelu. U Ramat Hašaronu su Pavlović, Vujačić, golman iz Celja, Nedeljko Matić je u Ašdodu trener, tamo je i Aca Babić, u Izraelu su i Miloš Simić , Srđan Rudić... U kontaktu smo sa svima dole. Momci iz Ašdoda će sutra već da idu, mislim da sutra imaju let. Ne znam kako će ostali igrači, sve je to individualno", rekao je Komnenić.

On je istakao da svi srpski državljani imaju podršku svoje ambasade, kao i države Srbije.

"Ambasada je izvanredna i vlasti iz Beograda su poslale za sada dva aviona, to su informacije koje do mene dolaze. Mnogo je informacija, ja sam zaista smiren kao što vidite, ali mnogo me nerviraju poluinformacije kojima se širi panika. Ja sam, na primjer, sinoć odvezao prijatelja na aerodrom i sve je bilo u redu. Nije bilo gužve, normalno obezbjeđenje, ljudi kojima je otkazan let sjede, leže, što je normalno usljed ovakve situacije. Prijatelju je kasnio let dva sata, ali je otišao, stigao normalno u Beograd, sve je bilo u redu. Ljude šire paniku bez ikakve potrebe na društvenim mrežama, dajte da se urazumimo, da šaljemo samo tačne informacije. Uvijek ću da se ogradim, ovo što ja govorim to je moje mišljenje, moje iskustvo, ono što se meni dešava".

Komnenić dodaje da je još rano razmišljati o sportu, takmičenju, ugovorima...

"Još nisu konkretne mjere opreduzete što se tiče ugovora ili bilo čega drugog. Ni ne razmišlja se puno o tome, druge stvari su mnogo veći prioritet, međutim, takmičenje je stalo. Što se tiče rukometa prvi neki okvirni datum kad bi se možda moglo nastaviti je 22. oktobar, dakle za dvije sedmice. Sve ostalo zavisi od situacije u narednim danima. Izrael mora da vodi politiku, mora da vodi i tu borbu dole, ali zaista ima veliki broj ubijenih i kidnapovanih, zaista su u velikoj žalosti i potpuno sažaljevam sa porodicama. Ozbiljna je situacija i ne razmišljaju sada o trenutnim mjerama kada su u pitanju sportisti. Moraju prije svega da saniraju štetu".

Borbe Hamasa i izraelske vojske nastavljene su u nedjelju u Pojasu Gaze, a bilo je i manjih sukobasa Hamasom na granici sa Libanom. U medijima se spekuliše da bi situacija mogla dodatno eskalirati ukoliko se u borbe direktno uključi i mnogo organizovaniji i opremljeniji Hezbolah, međutim, Komnenić se nada da će se ipak sve što prije da se smiri.

"Pročitao sam u medijima i informacije o stanju na sjeveru. Pratim medije, uzimam sve sa rezervom, čak i ovdje su mediji podijeljeni, prati sve pa sam sebi izvuci zaključak. Ja sam pet godina ovdje, strani sam državljanin, ali se osjećam sigurno. Oni su jako disciplinovani. Osjeća se nelagodnost, ali oni su vrlo ponosan i hrabar narod. Nadam se da će ovo brzo proći i d aće svi proći sa što manje žrtava što je najvažnije u ovom ludilu", zaključio je srpski trener na kraju razgovora za MONDO.