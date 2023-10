Zagreb slavi nekadašnjeg rukometaša Izviđača: Bomba u posljednjoj sekundi za očaj na licu najboljeg ikad (VIDEO)

Miloš Kos je napravio čudo u Zagrebu!

Izvor: Profimedia

Kakav je igrač Miloš Kos! Največi srpski biser već nekoliko sezona igra Ligu šampiona, a sada je postao heroj Zagreba. PPD Zagreb koji je već napravio senzaciju u Ligi šampiona kada je u prošlom kolu savladao Kolštad sada je na svom terenu odigrao 30:30 sa Olborgom, a bod im je upravo donio lijevi bek iz Kozarske Dubice.

"Pogađa Miloš Kos, junak Zagreba je srpski reprezentativac", moglo je da se čuje od komentatora, koji je dodao: "Miloš Kos je sada digao punu Zagrebačku arenu na noge i rastužio Mikela Hansena i drugare", kada je dvije sekunde prije kraja meča fantastični momak iz Dubice dao posljednji gol na meču.

Trener Zagreba je na deset sekundi prije kraja meča pozvao tajmaut i odmah pozvao Kosa do sebe. Nacrtao je akciju za njega, a nakon dva pasa lopta je došla do momka iz Dubice. On je poslao loptu ispod ruku odbrane, a golman Olborga tu ništa nije mogao! Pogledajte:

Pogledajte 00:57 Miloš Kos gol, TV Arena sport Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

Najefikasniji u timu Zagreba bio je Srna sa sedam golova, Klarica je imao šest, a Dibirov pet, a Kos četiri, od čega je ovaj posljednji bio ubjedljivo najvažniji. Kod Norvežana jedan od najboljih rukometaša ikada Mikel Hansen je imao šest golova, Bjornsen je dao pet, koliko je imao i Bartold kao i Hokser. U prvom meču dana Kolštad je na svom terenu savladao Pik Seged 37:24.