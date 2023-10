U derbiju se igralo čvrsto i grubo, na kraju ubjedljiva pobjeda Borca nad Leotarom!

Borac savladao Leotar u zaostalom meču drugog kola Premijer lige BIH.

Izvor: Promo/RK Borac

Rukometaši Borca savladali su Leotar 25:19 u zaostalom meču drugog kola Premijer lige BIH.

Igralo se čvrsto, na momente i prilično grubo, pa je Nedim Hadžić završio utakmicu prije vremena zbog povrede, a na kraju su Banjalučani stigli do ubjedljive pobjede.

Zalevski i Malivojević sa po pet golova bili su najzaslužnbiji za trijumf ekipe Irfana Smajlagića, dok je Subotić upisao šest odbrana, od čega pet u prvom poluvremenu, kada je praktično i riješen ovaj meč.

Crveno-plavi su do osjetne prednosti stigli prije svega agresivnom odbranom kojom je komandovao raspoloženi golman Slađan Subotić i upisao pet odbrana, a Zalevski sa pet golova prednjačio je na drugoj strani terena.

Iako je Leotar već nakon 30 sekundi igre došao do igrača više nije uspio da zabije gol, a Zalevski je to kaznio i Borac je stigao do tog prvog vođstva na meču.

Propustio je Leotar i kasnije priliku na 1:1, iako je prethodno Knežević skinuo "zicer" Zalevskom.

Poslije dva vezana gola Borca, Trebinjci su smanjili na 4:3, ali je nakon isključenja Todorovića ekipa Irfana Smajlagića sa sa dva gola Hadžića stigla do 6:3.

Dobar period zaokružio je Subotić odličnom odbranom nakon šuta Milojevića, a onda su uslijedila dva gola Zalevskog za osjetniju prednost – 8:3.

Pokušao je Dragiša koraćević da tajm-autom trgne ekipu, sve što je uspio Leotar je da smanji na „minus četiri“, a onda se našao i u problemu, jer je Parežanin zaradio drugo isključenje i više se neće vraćati na parket.

Do kraja poluvremena Borac je povisio na šest golova prednosti i sa rezultatom 14:8 otišao na odmor.

Crveno-plavi poslije prvih 30 minuta na dobrom su putu da se revanširaju Leotaru za poraz u finalu Kupa RS na početku sezone, kada su Trebinjci slavili 30:26.

U istom ritmu počelo je i drugo poluvrijeme, a domaće nije poremetilo ni isključenje Malivojevića. Dva gola postigao je Borac sa igračem manje i stigao do sedam golova prednosti 18:11.

Poslije 15 minuta u nastavku bilo je 19:13 i to nakon što su Trebinjci propustili priliku da smanje na pet razlike. Bacili su praktično loptu u ruke Zalevskom, ali ni Đurđević nije uspio da ih kazni u kontri jer mu je Knežević odbranio čistu situaciju.

Ni u narednom napadu Đurđević se nije proslavio, ponovo je bolji bio Knežević, tako da Leotar sa sedmerca preko Stankovića smanjuje na samo pet razlike.

A onda su se razbuktale strasti na terenu, Ratković je isključen zbog grubog faula nad Hadžićem koji je ostao da leži na parketu. Dok se ukazivala pomoć tukometašu Borca imao je šta da prigovori Irfan Smajlagić, pa je zaradio i žuti karton.

Golovima Malivojevića i Nježića Borac je vratio sedam golova prednosti – 21:14, a u međuvremenu je Leotar ostao sa još jednim igračem manje pošto je isključen Stanković.

Posljednja priliku da vrati neizvjesnost Leotar je imao šest minuta prije kraja kada je isključen Malivojević i to je iskoristio da smanji na 23:18, ali nakon pogotka Klimaveca bilo je jasno da će Trebinjci sigurno upisati poraz.

Jako malo vremena ostalo je Leotaru, mogli su na tri razlike dvije minute prije kraja ali je Malijevićev pokušaj loba završio na prečki i to je definitivno bio kraj bilo kakvih nadanja.

Zatresla se i prečka u posljednjem napadu na utakmici, ni pokušaj Milojevića nije završio u mreži i Borac je stigao do pobjede 25:19.

Banjalučani nakon ovog trijumfa imaju šest bodova koliko i vodeća Gračanica i drugoplasirani Maglaj, s tim da Gračanica ima i utakmicu manje.