Medvedev ispao, svađao se sa publikom, pa nasmijao sve: Pokazivao srednji prst u stilu "Mister Bina"

Danil Medvedev pokazao je srednji prst publici u Parizu, pa se na zanimljiv način branio.

Izvor: Printscreen/Twitter/Hanma/Pavyg

Danil Medvedev ispao je sa turnira u Parizu i to uz svađu sa francuskom publikom. Nisu bili na istoj strani, u nekoliko navrata je imao žestoke verbalne okršaje sa navijačima. Nisu bili zadovoljni ni on, a ni oni. Poslije poraza od Grigora Dimitrova nastao je novi haos.

Stavio je Rus torbu na leđa, krenuo ka svlačionici i na tom putu je pokazivao srednji prst publici. I to ne jednom, nego u više navrata. Radio je to u stilu lika iz čuvenog filma "Mister Bin". Uz svu glumu i pokušaj da se pravi da to ne radi, svi su to primjetili, a usnimile su taj detalj i mnoge kamere na terenu, pa i fanovi.

Kada je na konferenciji za medije dobio pitanje o tom detalju imao je dosta zanimljivo objašnjenje. "Ja pokazivao srednji prst? Ne, to je laž. Samo sam gledao u svoje nokte. Zašto bih to uradio ovoj prelijepoj pariskoj publici", sarkastično je odgovorio Danil.