Rukometaši iz Republike Srpske postaju oslonci u selekciji Srbije!

Dvojica rukometaša iz Republike Srpske pozvani među "orlove" pod vođstvom selektora Srbije Tonija Đerone.

Izvor: Facebook/PrintScreen

U pitanju je Miloš Kos, lijevi bek PPD Zagreba iz Kozarske Dubice, koji je odavno skrenuo pažnju na sebe svojim odličnim partijama u Ligi šampiona, a sada je raskoš talenta pokazao i mladi pivot Marko Jevtić, inače iz Semberije.

Rodom iz Bijeljine, do Španije (Bidasoa) put je pronašao preko šabačke Metaloplastike, ali sa ciljem da postane standardni seniorski reprezentativac Srbije i u tome je uspio.

"Velika mi je čast što sam dobio priliku da budem dio ove ekipe po prvi put. Ovo je ostvarenje sna. Izuzetno su me prihvatili, treniralo smo vrijedno i sada nam ostaje da što bolje odigramo naredna dva meča sa Slovenijom. Nadam se da ćemo se u januaru opet vidjeti", rekao je mladi pivot za "Glas Srpske".

Rukomet u Republici Srpskoj nije na zavidnom nivou, ali talenata ne fali.

Izvor: Mondo/U. Arsić

"To što smo Miloš Kos i ja ovdje je velika stvar za Republiku Srpsku. Teško je istaći se kroz klubove koji su tamo zbog toga što ulaganja gotovo da ni ne postoje, ali ovakvim primjerima to bi moglo da se promijeni. Posebno je važno da se mladi i talentovani igrači ne odriču rukometa zbog toga što nemaju kvalitetne uslove za napredovanje".

Jevtić će godinu pamtiti po dobru. Napravio je sjajan transfer u Španiju gdje će steći neophodno iskustvo igranja na visokom nivou i u veoma jakoj konkurenciji.

"Do skoro sam bio dio domaćeg prvenstva Srbije i u takvoj konkurenciji skrenuo sam pažnju na sebe i prije odlaska u Španiju i to samo zato što sam svemu pristupio iz perspektive da se posvećen rad isplati. Treba biti strpljiv, ali i očekivati i vjerovati u poziv ako znaš koliko se trudiš da do ovoga dođeš. To što ću imati priliku da debitujem je kruna rada, a podstrek veliki to što me je Toni Đerona kao jedan izvrstan trener izabrao. Svi znamo na koliko on detalja obraća pažnju, nije samo statistika važna, važno je da si pouzdan u odbrani pored toga što daješ golove ne bi li se našao u ovoj grupi sa Marsom, Draganom i Lukom", dodao je Jevtić za banjalučki list.

"Orlove" u okviru priprema za Evropsko prvenstvo u Njemačkoj očekuje dvomeč protiv Slovenije predstojećeg vikenda u Kočevju. Prva od dvije utakmice sa selekcijom domaćina na programu je u subotu od 18.00, dok je dan kasnije susret zakazan za 14.00.