Evo šta je potrebno Novaku Đokoviću da ostane prvi do kraja godine!

Novak Đoković je rutinski dobio Grigora Dimitrova u finalu mastersa u Parizu i sada je nadomak prvog mjesta na kraju ATP sezone.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković je protutnjao Parizom! Nakon što je vraćao formu i mučio se sa stomakom u prvom dijelu turnira sada je u finalu rutinski dobio Grigora Dimitrova 6:4, 6:3 i tako obezbijedio svoju 40. masters titulu u karijeri.

Sedmi put je pokorio Pariz srpski teniser i tako je poboljšao svoj rekord koji je već držao - sada bježi četiri masters titule Rafaelu Nadalu na vječnoj listi, a tako je praktično obezbijedio da bude prvi na kraju godine!

Sa tim dobija i desetak nedjelja na vrhu ATP liste "viška", u onom periodu u decembru i januaru kada se tenis za ATP bodove ne igra. Ipak, za osiguravanje osme godine na vrhu ATP liste mu je potrebno još malo!

POBJEDA ILI PORAZ - ZA ODLAZAK U ISTORIJU!

Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia

Novak Đoković poslije osvajanja mastersa u Parizu ima 9.945 bodova na ATP listi, dok drugoplasirani Karlos Alkaraz poslije ispadanja na startu turnira sada ima 8.455 bodova. To znači da je razlika 1.490 bodova i nije još Đoković siguran na vrhu!

Razlog za to je završni masters sezone na kome teniseri mogu maksimalno da osvoje 1.500 bodova. Za to je potrebno ne samo da se turnir osvoji već i da se dobiju sva tri meča grupne faze. To znači da bi Karlos Alkaraz sa porazom u grupnoj fazi od jednog od tri rivala odmah izgubio šanse za prvo mjesto.

Naravno, pošto se za svaku pobjedu u grupnoj fazi završnog mastersa dobija po 200 bodova, Novaku prva pobjeda u Torinu osigurava prvo mjesto na ATP listi i više od 400 nedjelja na vrhu ATP liste sveukupno. Svima je jasno da je izvjesno da će osmi put u karijeri Novak završiti takmičarsku godinu na vrhu ATP liste, a očigledno je da on neće stati. Motiva ne fali, djeluje da ćemo ga gledati u punoj snazi u Torinu, ali i na Dejvis kupu sa Srbijom.