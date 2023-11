Rukometaši Čelika u štrajku! Otkazana utakmica protiv dobojske Sloge!

Rukometni klub Čelik otkazao je meč šestog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine protiv Sloge iz Doboja, koji je trebao biti odigran u srijedu, zbog štrajka igrača.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Iz Rukometnog kluba Čelik, člana Premijer lige BiH, mediji su danas dobili obavijest o otkazivanju utakmice 6. kola prvenstva protiv Sloge iz Doboja, koja je trebala da se odigra u Gradskoj areni Zenica.

"Juče je Uprava kluba primila obavijest sa sastanka svih igrača Čelika, koju je potpisao kapiten tima Mevludin Čehajić, u kojoj se Uprava kluba obavještava da igrači ne žele dalje igrati za klub koji i pored datih obećanja nadležnih nema nikakvu podršku Grada i Gradske uprave".

Rukometaši Čelika su obavijestili javnost da su se svi igrači pojedinačno izjasnili i donijeli odluku da više ne žele da igraju za zenički klub.

"Jedini razlog je što Grad Zenica, i pored obećanja, nije stao iza nas nakon plasmana u Premijer ligu BiH, pa je došlo do napuštanja tima i odlaska iz kluba najiskusnijih igrača. Sve to nakon što smo grčevitom sportskom borbom na terenu vlastitim snagama nakon pet godina, bez ičije pomoći, izvojevali plasman u najviši rang takmičenja u državi. Mi koji smo do sada ostali u klubu nakon plasmana u Premijer ligu s tugom i gorčinom kažemo - ne možemo i ne želimo ni mi dalje! Nemoguće je igrati za klub u najvećem rangu takmičenja u državi ako te Gradska uprava ne podržava".

U saopštenju su iznijeli i koliko novca je Čelik dobio od Zenice.

"RK Čelik je od Grada još u prvom polugodištu ove godine, još dok smo bili u Federalnoj ligi, dobili svega 16 hiljada KM, što je u toj ligi i potrošeno. Uvijek nas je stid bilo pričati kolegama - igračima u Premijer ligi, čiji klubovi imaju godišnji budžet od 300, 500, 600 hiljada KM, pa sve do 1,8 miliona KM godišnje. Vjerovali smo i očekivali da će se nešto i kod nas u Gradu promijeniti. Nažalost nije, iako je bilo obećanja. Zar je Zenica za sport siromašnija od mnogih i po deset puta manjih gradova?''.

U kontaktima u utorak predstavnika Uprave sa igračima rečeno je da bi štrajk igrača ipak mogao biti prekinut i nastaviti da se igraju utakmice jedino u slučaju ako Gradonačelnik (Fuad Kasumović, prim.aut) nešto promijeni i uključi se u rješavanje problema u ovom klubu, da nađe načina da se izvrši uplata klubu jedne mjesečne stipendije igračima, te za troškove za odigravanje narednih nekoliko prvenstvenih utakmica.

"Nažalost, gotovo je nemoguće da će se to desiti. Ako se to ne desi, jedina realna opcija je dalje urušavanje i nestanak ovog kluba sa mape sportskih kolektiva Grada, nakon 73 godine postojanja. Klub je istrošio sve vlastite resurse i mogućnosti, a Grad očito ne želi a znamo da može, da obezbijedi, ne sada neke stotine hiljada KM, već je potrebno samo par desetina hiljada, da se spasi klub do kraja godine. A za dalje je klub za narednu godinu bio napravio novu strategiju. Najviše nas od svega boli to što smo imali čvrsta obećanja od strane Gradonačelnika, jer smo ga još 4. septembra obavijestili da namjera-vamo da napustimo Premijer ligu BiH, ako nemamo njegovu i podršku Grada. Da nismo imali obećanja još tada bi smo odusutali od Premijer lige i bilo bi to tada bolno, ali mnogo bezbolnije.

Danas je za nas tužan dan, tužna godina i decenija za sve istinske ljubitelje sporta i rukometa kod nas", navedeno je u saopštenju zeničkog kluba.