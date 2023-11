"Nole, tatko na tenis - tepa gi svi redom"! Slavka je Đokoviću napisala pjesmu - ovako je on reagovao kad ju je čuo

Novak Đoković dobio je pjesmu od Slavke Vojinovć, poslušajte.

Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia

Novak Đoković osvojio je 97 titula u karijeri i sve je bliži trocifrenom broju trofeja. Poslije pehara u Parizu i pobjede protiv Grigora Dimitrova pokušaće na završnom Mastersu u Torinu da nastavi niz. Tamo mu je dovoljna jedna pobjeda da i zvanično "ovjeri" prvo mjesto na ATP listi do kraja sezone. Za to vrijeme dobio je i jednu pjesmu.

Slavka Vojinović napisala je jednu zanimljivu pjesmu za srpskog asa. On je to vidio i podijelio je sa svojim pratiocima na Instagramu i njoj se zahvalio na tome. Pjesma se zove "Nole, tatko na tenis". Dobila je i niz pohvalnih komentara za to, mnogi su joj čestitali i otkrili da je ona iz Niša.

Ovo su riječi pjesme "Nole, tatko na tenis":

"Koj će s tebe Nole kad ti ravan nema, tepaš gi sve redom, tu nema problema, samo treba da odlučiš s koju muku da gi mučiš, koju ćošku da pogodiš, kako krizu da prebrodiš. Tvoj je forhend mračan, bekhend ubitačan, razbucaš gi igru celu kad pošalješ paralelu. Sam nastavi da gi nižeš i pehari da podižeš, red na Masters, red na slem. To li je problem?"