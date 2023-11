Umalo tragedija na slavlju Đokovića! Majka plakala, djevojčicu izvukli vatrogasci, a Novak je heroj! Nastao stampedo...

Novak Đoković je pomogao djevojčici koja je željela žarko da ga vidi.

Novak Đoković osvojio je u nedjelju 40. masters u karijeri pošto je u finalu Pariza pobijedio Grigora Dimitrova (2:0), a nažalost malo je failo da poslije meča dođe do tragedije. Kako piše francuski portal "We Love Tennis", došlo je do velike gužve po Novakovom podizanju trofeja i jedna djevojčica je umalo nastradala!