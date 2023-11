Novak Đoković je održao predavanje novinarima, ali i mlađim teniserima o sportskoj motivaciji koju igrač mora da ima da bi bio najbolji na svijetu.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković osvojio je 40. masters u karijeri. Bez većih problema pobijedio je Grigora Dimitrova (2:0), tako da je ponovo podigao "drvo", namijenjeno osvajaču Pariza - čak sedmo u njegovoj kolekciji. Interesantno je da je Đokoviću to sada i najuspješnija "hiljadarka", što je još impresivnije kada se zna da je to turnir koji dolazi na samom kraju sezone, kada su svi igrači potpuno iscrpljeni i umorni...

Da je Novak specifičan slučaj, govori i podatak o tome koliko su njegovi najveći rivali Nadal i Federer bili neuspješni u Parizu. I dok je Rafa osvojio čak 13 puta Rolan Garos, u istom gradu nikada nije uspio da podigne pehar na masters turniru, dok je Federer tek jednom to uspio. Upravo taj podatak zaintrigirao je i novinare.

Vidi opis "Novače, kako ti možeš, a Nadal i Federer ne?" Đoković se zamislio, da održao predavanje novinarima! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Gao Jing / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Dimitar DILKOFF / AFP / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Joly Victor/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Tennis TV/Screenshot Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Ibrahim Ezzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Dok su ga ispitivali o lijeku koji je uzeo za stomačne bolove i da li će napasti rekord Džimija Konorsa, Noleta je sačekalo i pitanje o samom mastersu u Parizu gdje je neprikosnoven. "Ako te uporedimo sa Nadalom, Nadal nikada nije ovdje pobijedio. Federer je jednom. Ovo je zapravo trofej koji si najviše puta osvajao, kada su mastersi u pitanju. Kako si tako jak u ovom periodu godine? Možeš li da to objasniš?", glasilo je pitanje.

"Moj cilj je da sezonu završim na najbolji mogući način. igrači koji se ne bore za završni masters poput Grigora, imaju čak i veću motivaciju da posljednji turnir u sezoni završe na visokom nivou, ali imate i igrače koji su veoma umorni, dok ima i onih koji se još bore za mesto u Torinu", počeo je da objašnjava Novak Đoković.

Izvor: JULIEN DE ROSA / AFP / Profimedia

"Tako da, ja sam jedan od igrača koji su veoma motivisani da sezonu završi na najbolji mogući način. Uz sve emocije i energiju koju sam crpio od publike ove nedjelje u Parizu, svakog dana sam nalazio način da igram svoj najbolji tenis u Parizu, bilo da je to Rolan Garos ili Bersi. Ne znam da li je to najpreciznije moguće objašnjenje za tebe, ali sam veoma motivisan. Bilo da je to sam početak godine - što možete da vidite po uspjesima u Australiji - ili kraj godine koji dolazi u Parizu, što isto možete da vidite po mojim trofejima. To je razlog", zaključio je Nole.

Podsjetimo, Novak Đoković je u karijeri osvojio 97 ATP titula, od čega 23 grend slema i 40 mastersa. Tako ima dva trofeja u Monte Karlu, po tri u Sinsinatiju i Madridu, po četiri u Kanadi i Šangaju, pet na Indijan Velsu, po šest u Majamiju i Rimu, odnosno sedam u Parizu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!