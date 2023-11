Novak Đoković "pecnuo" Rafaela Nadala: Ne pretvaram se kao neki, zato me ne vole!

Novak Đoković nije ostao dužan Rafaelu Nadalu za izjavu od prije nekoliko nedjelja.

Srpski teniser Novak Đoković imao je sjajnu nedelju u Parizu, iako je imao stomačne probleme. Uspio je da ih riješi i novinare je zainteresovalo na koji način je to učinio, a isto tako ih je interesovalo - do kada planira da ruši rekorde? Novak je i sada bez ustručavanja otkrio da mu je sada cilji i da osvoji najveći broj ATP titula, što je rekord koji je u vlasništvu Džimija Konorsa, što prethodno nije uspjelo od ruke Rodžeru Federeru.

Konors je tokom karijere osvojio 109 ATP titula, dok je Novak Đoković sa Parizom na 97. Kako igra, djeluje da je to "dohvatljiv" rekord, posebno što je izuzetno motivisan da to uradi, što smo vidjeli i u Parizu gdje je davao sve od sebe uprkos svim problemima sa kojima se suočavao.

"Što se rekorda po broju osvojenih ATP turnira tiče, to je sve moguće. Zbog čega da ne idem na obaranje još i tog rekorda? Sada imam 12 manje, ali takođe imam i još koju godinu uspješnog bavljenja tenisom, i pokušavam da uživam u ovim momentima koji sada znače i vrijede - duplo. Kada uzmemo u obzir fazu života i karijere u kojoj se nalazim, i osvojiti jedan ovako veliki turnir - iako to možda ljudima djeluje kao rutina, a to uopšte nije - svaka pobjeda na masters i Grend Slem nivoima zaista toliko znači za mene", istakao je Novak Đoković, prenosi "Kurir".

Ono što je posebno zanimljivo je da Novak Đoković nikako "ne bježi" od toga da prizna da mu je važno da bude najbolji i rekorder, što se ne može reći za Rafaela Nadala. U jednom od skorijih intervjua, čak je prozvao i Đokovića, dok mu sada Srbin nije ostao dužan, iako je između redova "pecnuo" svog najvećeg rivala.

"Idem na sve moguće rekorde, na sve što mogu da oborim. Nikada nisam imao problem da to kažem - i zato me možda ljudi i ne vole. Nisam se pretvarao kao neki - da kažem da mi nije cilj, pa onda da se ponašam drugačije... Uvijek sam se trudio da budem u skladu sa onim šta vjerujem!", naglasio je Novak Đoković za koga je Nadal rekao da bi "bio frustriran" da nije uspio da obori rekord po broju grend slemova, za razliku od njega.