Novaka Đokovića šokiralo pitanje: Koji lijek uzimam? Ne mogu to da otkrijem!

Novaka iznenadilo pitanje na konferenciji za novinare u Parizu.

Novak Đoković osvojio je titulu na Mastersu u Parizu pobijedivši u nedjeljnom finalu Grigora Dimitrova, a poslije meča održao je zanimljivu konferenciju za novinare. Tamo je bio suočen i sa pitanjima o svom zdravstvenom stanju, s obzirom na to da je u Francuskoj imao problem sa stomačnim virusom i uspješno ga je prebrodio iako je svakog dana od srijede od nedjelje igrao naporne mečeve.

Jedan novinar postavio mu je s tim u vezi zanimljivo pitanje: "Novače, vjeruj mi, veoma je ozbiljno. Supruga mi je poslala tekstualnu poruku i pitala me da li možeš da joj kažeš kako si se oporavio i koju vrstu lijekova si uzeo, jer mnogi imaju problema sa stomakom. Ona nažalost ima velike probleme s tim i pitala me je da li Novak može da pomogne. To je moje pitanje za tebe".

Novak je saslušao ovaj neobičan zahtjev, pa se nasmijao. "Ne mogu. Nisam doktor, pa ne mogu da dajem medicinske savjete", rekao je Đoković kroz osmijeh.

"Kao što znate, svi smo drugačiji, ali znajte da je u mom slučaju hidratacija ključna za sve. Ipak, iskreno, ne mogu da govorim u ime vaše supruge ili bilo koga, koja će mu ishrana pomoći, a koja neće", dodao je Novak.

Nole je otkrio probleme sa kojima se suočio i zbog kojih je u Parizu, kako je već naveo, "bio duže na šolji u toaletu nego na terenu". "Nisam ovih dana mogao mnogo da jedem, tako da bih jeo otprilike jednom dnevno, a onda poslije toga ne bih ništa jeo. Samo sam bio na tečnostima, jer je bilo šta što sam uzeo 'izlazilo' veoma brzo", nasmijao se još jednom Đoković.

Novak je nastavio u dahu. "To što sam profesionalni sportista i što se nisam predavao, već sam crpio energiju iz adrenalina dalo mi je dodatnu motivaciju da istrajem. Ali naravno, doživljavam iste stomačne probleme kao i svi drugi. Možda je kod mene to trajalo kraće nego kod vaše supruge, nisam siguran da li je to bilo tri ili četiri dana mučenja. Danas je prvi dan da sam osjetio da je to iza mene. I izvinite, ne mogu da dam nikakve ljekarske savjete i ne mogu da preporučujem lijekove. Nema lijeka, pretpostavljam", nasmejao se Novak još jednom.