Da, Novak se ponaša kao nikada prije! Sve zbog Marka iz sjenke, evo o kome je riječ...

Novak Đoković je promijenio ponašanje u posljednjih nekoliko mjeseci, kao i nastup u medijima. Razlog za to je njegov novi agent i poslovni partner.

Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da ove jeseni "osvježi" svoj tim i da napravi određene promene, pa se tako zahvalio dugogodišnjim agentima Eduardu Artaldiju i njegovoj partnerki Elenom Kapelaro. U pitanju je "krupan rez", pošto su u pitanju prijatelji koji su uz njega bili tokom prethodnih 15 godina, ali je Nole - kao i u mnogim fazama karijere - donosio odluke za koje smatra da će mu pomoći da bude još bolji.

"Neću da ulazim u razloge zašto smo se rastali, samo smo odlučili da nam se razdvoje putevi i to je to. Počinjem novo poglavlje, drugačiji pristup, to je početak, nije lak, biće potrebni mjeseci da postavimo novi sistem ali radujem se onome što dolazi", kazao je Novak i time najavio ono što smo zapravo vidjeli u Parizu. I tu ne mislimo samo na novi osvojen Masters...

Novak Đoković je vodio veliku bitku sa navijačima u Bersiju, otvoreno ih je "izazivao" da ga još više vrijeđaju i da mu zvižde, čime je samo dobijao dodatnu energiju. Nije se libio ni da opsuje, što je znao da uradi i ranije, međutim ovoga puta je to sve djelovalo malo drugačije. Novak je počeo mnogo više da komunicira sa publikom, da bez ikakvog uvijanja kaže šta misli o njihovom ponašanju, a mnogi misle da je razlog za to upravo promjena agenta.

Misterioznog Amerikanca Marka Madena (na gornjoj fotografiji skroz desno), novog člana Đokovićevog tima, mnogi opisuju čak i kao "poslovnog savjetnika". Maden je doveden kako bi Đokoviću pomogao da osim imidža na terenu, gradi i imidž sportskog superstara - zbog čega je Nole viđen i na Rajder kupu u golfu, pa na Svjetskom prvenstvu u ragbiju i to sa Ritom Orom, dok je pravo iznenađenje napravio i kada smo ga ugledali i na dodjeli Zlatne lopte sa Mesijem. Tamo nije bio samo gost, nego je i pročitao ime dobitnice Zlatne lopte! I to je vjerovatno samo početak, pošto se čini da će Novak Đoković biti sve prisutniji u svim sferama života.

"Mark Maden je moj poslovni savjetnik i živi u Ventvortu, odrastao je sa Lukom Donaldom i on me je pitao da budem ovdje. Prihvatio sam poziv. Kad sam vidio da igraju Bejl i Ševčenko, koji su odlični golferi, nisam bio siguran da li bih ja trebalo da igram", rekao je Đoković na Rajder kupu, kada mnogi nisu slutili da Maden stiže "na poziciju Eduarda i Elene.

Zbog toga i portal "Tennis365" analizira da se "nešto promenilo kod Đokovića". Ističu da se ponaša kao nikada prije i odlazi na događaje na kojima ga inače nismo mogli vidjeti, što će reći da je još češće pod svjetlima reflektora. Očigledno je da Novak polako "priprema teren" i za ono što dolazi poslije završetka igračke karijere, a vidjećemo u kojoj ćemo ga ulozi tada zateći. Ipak, ako gledamo kako igra, to neće biti skoro!