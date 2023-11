Hamad Međedović na završnom mastersu za teniser do 21 godine: Alkaraz odustao, upada na njegovo mjesto

Ima Srbija svijetlu tenisku budućnost.

Novak Đoković ćeka završni masters sezone, ali neće samo on biti teniser iz Srbije na završnom turniru sezone. Sve je izvjesnije da će se na završnom turniru za tenisere do 21 godine naći i Hamad Međedović. To je egzibicioni turnir na kome se do sada eksperimentisalo sa formatom i pravilima, ali donosi veliki prestiž.

Ove godine će se igrati u Džedi, imaće osam takmičara, a iako je kada se pogleda ATP lista igrača do 21 godine Hamad Međedović deveti skoro je siguran na turniru. Razlog za to je što Karlos Alkaraz koji je prvi na listi i Holger Rune koji je drugi igraju završni masters sezone, dok su Ben Šelton i Lorenco Museti odustali zbog povreda. To znači da su se Artur Flis, Luka Van Aše, Dominik Striker i Fabio Koboli kvalifikovali, a specijalnu pozivnicu dobio je Jordanac Abdulah Šelbah.

Međedović je sa 575 poena prvi sljedeći na listi, sa jedini koji realno može da ga prestigne je Amerikanac Aleks Mikelsen. On trenutno igra četvrfinale Noksvila, a ukoliko uspije da prođe do finala preskočiće Hamada. Ipak, ostatak tenisera nemaju tu šansu čak i da osvoje turnire na kojima se trenutno takmiče.