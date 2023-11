Alkaraza kolege "peckaju" zbog engleskog - šou pred kamerama (VIDEO)

Andrej Rubljov prozivao je Karlosa Alkaraza zbog lošeg engleskog jezika, pa su se svi smijali.

Karlos Alkaraz na turniru u Torinu pokušaće da dođe do titule. Glavni rival na tom putu mu je Novak Đoković. Španski igrač je u posljednje vrijeme bilježio loše rezultate, ali je uprkos svemu tome u dobrom raspoloženju u Italiji. Vidjelo se to i na konferenciji za medije gdje su ga rivali iz grupe "peckali" zbog lošijeg znanja engleskog, prvenstveno je to radio Andrej Rubljov.