Alkaraz nakon šokantne eliminacije u Parizu: "Nisam se dobro osjećao dok sam igrao!"

Karlos Alkaraz ima samo 20 godina i priča o umoru. Šta će biti kada dođe u Novakove godine?

Izvor: Twitter/TennisChannel/Screenshot

Karlos Alkaraz iznenadio je sve lošom igrom u prvom kolu mastersa u Parizu zbog koje je eliminisan sa turnira. Njega je pobijedio Roman Safijulin iz Rusije (6:3, 6:4), a čini se da ni Alkaraz nije imao razumno objašnjenje za svoj loš nastup zbog kog je prvi put ove sezone eliminisan na samom startu turnira.

Teniser sa kojim sa Novak Đoković bori za prvo mjesto na ATP listi i završetak godine "na tronu", daleko slabije igra drugi dio sezone od osvajanja Vimbldona. Ono što je problematično za 20-godišnjeg tenisera je što gotovo uvijek spominje dva razloga za to - povrede i umor. Ako je to glavni faktor za njegove loše igre u tim godinama, pitanje je onda šta ga čeka tek u narednim, recimo kada dođe do Novakovih 36?

"Nije me iznenadio, znao sam kako igra, posebno posljednjih nekoliko mjeseci. Znao sam da će igrati na visokom nivou. Jednostavno, nisam se dobro osjećao na terenu. Mnogo stvari mora da se popravi, da se trenira. Znate, nisam se dobro osjećao dok sam igrao, nisam se dobro kretao, iako sam dobro udarao lopticu. To kretanje mora da se promijeni", rekao je Alkaraz koji je inače uoči turnira trenirao sa Novakom Đokovićem, što je sve iznenadilo, posebno ako se zna koliko je već mjesecima "opjsednut" da srpskog asa "skine" sa trona.

"Ne znam što je ovako teško igrati u Parizu, vjerovatno jer je sezona dugačka i to utiče na moju igru. Ali ne znam, mislim da se često dešavaju iznenađenja, možda je zato što je kraj sezone i igrači su umorni? Kada pričam o sebi, ne znam iskreno, moram da shvatim to kako bih bio bolji sljedećih godina", naglasio je mladi teniser koji ove sezone ima skor 63 pobjede i deset poraza.

I dok se drugi žale na umor, Novak Đoković će danas igrati dva meča u Parizu, dok podsjetimo i da je praktično vlasnik SVIH rekorda turnira u muškom singlu. I krenuo je u pohod na sedmi pehar ovog turnira...

