Pobjeda, suze i oproštaj od Srbije! Emotivna ispovijest Andree Lekić: Prvi put o kraju karijere!

Srpska rukometašica prvi put progovorila o dešavanjima iz 2021. godine, kada je završila karijeru u dresu reprezentacije.

Izvor: MN PRESS

Jedna od najboljih srpskih rukometašica svih vremena Andrea Lekić (36) prekinula je reprezentativnu karijeru u trenucima kada je javnost smatrala da ima još mnogo da ponudi nacionalnom timu. Tada je odluka koja je stigla iz Rukometnog saveza Srbije izazvala mnogo prašine, a rukometašica koju opravdano smatraju za jednog od najboljih svjetskih bekova u posljednje dvije godine nije se mnogo oglašavala oko toga...

Prošle su godine, a Andrea Lekić nije iznela svoju stranu priče o odlasku iz nacionalnog tima - jer je javnost za penziju saznala od selektora Uroša Bregara koji je o tome pričao na konferenciji za medije. Lekić smatra da situaciju nije trebalo riješiti na taj način posebno zbog teške povrede Ahilove tetive koju je zaradila na Evropskom prvenstvu 2020. godine i zbog koje su plakali svi ljubitelji rukometa u zemlji. Ipak, tokom gostovanja kod Aleksandra Stojanovića istakla je da je srećna zbog momenata u dresu Srbije.

"Jesam srećna, ali mislim da je moglo da bude više toga. Jesam srećna jer definitivno ta 2012. godina, početak tog nekog velikog uspona,... Žao mi je što to možda nije iskorišćeno na pravi način, stvaranjem nekih novih nada. Nekako je to kratko trajalo. Vicešampioni svijeta 2013. godine je stvarno jedan nevjerovatan uspjeh. Voljela bih da se ponovi što prije. Za sada ne vidim da smo iole blizu nekih velikih rezultata. Jesam, nisam, možda zadovoljna načinom na koji se to završilo jer ja nisam rekla svoje", rekla je Andrea Lekić u podkastu "Alesto" i dodala:

"Nekako je to ispalo da je rečeno od strane trenera na konferenciji za štampu, da sam ja završila karijeru. Mislim da nije pravi način, mislim da ipak sam ostavila malo dublji trag u srpskom rukometu. Pritom, ja nisam u tom trenutku odlučila da završim karijeru! Ja sam se tada tek vratila na teren poslije povrede Ahilove tetive i u tom trenutku nisam bila zaista sposobna za to okupljanje. Svi znamo šta sam prošla, trebalo mi je malo vremena prije svega da uđem u takmičarski ritam jer je okupljanje bilo mjesec dana nakon mog povratka na teren. Tu negdje ostaje onako... Ne boli me, moram reći. Nije bilo prijatno. Naravno da nakon tolike karijere iza sebe to ne izgleda i da se ne čuje na drugačiji način, prije svega od mene. Nisam se previše davala u to objašnjavanje svega toga jer sam bila izuzetno posvećena svom zdravlju u tom trenutku. To je otišlo na neki čudan i za mene nefer način jer ipak je to do mene, da ja proglasim svoj kraj reprezentativne karijere jer je to bila lično moja odluka."

Aleksandar Stojanović upitao je nekadašnju rukometnu reprezentativku da li to znači da bi se odazvala kada bi je neko sada nazvao i pitao da se priključi nacionalnom timu. "Ne, ne, ne bih. Došlo je do potpune smjene generacija u reprezentaciji. Sad su to onako jako mlade djevojke koje apsolutno treba da stiču iskustvo u narednim godinama", dodala je Andrea i dotakla se emocija: "Jednostavno, odlučila sam. Iako je to moja najveća emocija. To je nešto što definitivno nije uporedivo sa bilo kojim uspjehom i bilo kojom emocijom."

Andrea Lekić je između 2006. i 2021. godine nastupala za reprezentaciju Srbije, sa kojom je na Svjetskom prvenstvu 2013. godine osvojila srebrnu medalju. Na turniru čije je finale održano u prepunoj Beogradskoj areni reprezentativke su stigle do najbitnije medalje od kako je Srbija samostalna država. Ipak, uspjesi se nisu nastavili u ritmu u kojem ih je Andrea postizala na klupskom nivou.

Sa ekipom Knjaz Miloša osvojila je prvenstvo u Srbiji 2007. godine, u dresu Krima četiri puta je bila šampion Slovenije i još četiri puta osvojila kup, sa ekipom Đera ima dva prvenstva i dva kupa u Mađarskoj, kao članica Vardara pet puta je bila šampionka Sjeverne Makedonije i pet puta osvojila kup te zemnlje, dok u Bukureštu osvojila Kup Rumunije i Superkup. Trenutno igra za Ferencvaroš sa kojim je osvojila Kup Mađarske, i nastupila u finalu Lige šampione. Bilo je to njeno peto finale - u dresu Đera 2013. godine osvojila evropsku titulu.