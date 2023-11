Novak se odmah obratio svojoj djeci: Evo šta im je poručio sa terena! (FOTO)

Novak Đoković se odmah poslije pobjede protiv Alkaraza obratio članovima svoje porodice, koji su bili u publici u Torinu,.

Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Novak Đoković poslije velike pobjede protiv Karlosa Alkaraza nije sebi dopustio euforiju zbog "čišćenja" protivnika i zbog rutinskog ulaska u finale Završnog Mastersa. Odajući Špancu veliko priznanje i razmišljajući već o finalu protiv Janika Sinera u nedelju, Novak je poslao ove poruke na italijanskom, engleskom i srpskom jeziku.

"Moja porodica ovdje dala mi je dodatni motiv. Pričao sam i ranije koliko mi znače i kada su bili jos mlađi, sada su tu i gledaju mečeve. Nadam se da neće imati probleme što su ovdje, a ne u školi” našalio se i nasmijao dok je govorio na italijanskom. "Alkaraz je sjajan, kompletan igrač, naši mečevi uvijek su teški. Uspio sam da pobijedim i kreće priprema za finale", rekao je Novak oduševivši domaću publiku znanjem njihovog jezika.

Na engleskom je poslao sličnu poruku kao i na srpskom - da je upravo završio svoj najbolji meč na turniru.

"Moj najbolji meč na turniru, u pravom meču je došao, jer sam proveo mnogo vremena na terenu u prva tri meča, nisam znao kako ću se osećati večeras, možda on nije bio tako oštar. U drugom i trećem meču nisam bio spreman, ali večeras sam osjećao loptu, ušao sam u meč sa pravim mentalitetom, ali to je Karlos, on uvijek daje sve od sebe u ovim mečevima i počinje sa vrlo kvalitetnim mečevima i morate da se nosite sa tim, da izdržite nalete i izdržao sam to. Kad je bilo 4:3 i kad su bile nove lopte imao je nekoliko grešaka, od tog trenutka igrao sam sa mnogo samouzdanja".

Govorio je Đoković i o predstojećem rivalu: Siner igra fantastičan, najbolji tenis u životu, protiv ovakvog igrača na ovakvom nivou je uvijek neizvjesno, sjajna je atmosfera i ne očekujem ništa drugačije, samo još luđe, glasnije. Bio sam već u ovoj situaciji i nadam se da ću uspjeti da ostvarim svoj najbolji tenis sutra"

Na srpskom je govorio kratko:

"Prva tri meča igrao sam sva tri seta, dosta sam se mučio, ali bilo je lijepo za promjenu igrati u dva seta, protiv mog vjerovatno najvećeg rivala ove godine. Alkaraz je bio odličan u prva dva meča, počeo je večeras sa visokim intenzitetom, izvršio pritisak na moj servis-gem, vidjelo se da je spreman da napada i da igra agresivno, uspio sam da izdržim i pri rezultatu 4:3 sa novim lopticama uspio sam da ga natjeram da odigra udarac više. Grešio je, uspio sam da ga 'brejknem' i poslije toga zaista perfektan meč, dva brejka u drugom setu, izvanredni poeni, atraktivni za publiku. Jako sam zadovoljan svojom igrom, došla je u pravom trenutku i nadam se da ću sutra ponovoiti ovakvo izdanje, a možda i bolje".