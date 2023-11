Za Italijane je Đoković već izgubio!? (FOTO)

U centru Torina okačena i "zanimljiva" fotografija prema kojoj je Janik Siner već pobijedio Novaka Đokovića. /Od izvještača MONDA iz Torina Nemanje Stanojčića./

Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Novak Đoković ove nedjelje od 18 časova igra sa Janikom Sinerom za titulu na Završnom mastersu. Srpski as ide po sedmu, Italijan po prvu titulu. Prije tog meča, organizatori su iznenađujuće već proglasili miljenika domaće publike za pobjednika. I to u centru Torina. Nešto šta se vidi tokom jedne obične šetnje...

MONDO je u Torinu i na dan borbe za titulu, a tokom obilaska grada naišli smo na nešto veoma zanimljivo. Na jednoj od zgrada nalazi se baner za Završni masters na kojoj se nalazi velika Sinerova slika. Uz to piše "Gdje šampioni postaju šampion". Jasna aluzija na to da je osam najboljih, odnosno osam šampiona, došlo u Torino i da će na kraju samo jedan podići pehar. Za njih je to Janik. Možda to bude i motiv više za Srbina.

Pored tog detalja Torino je pokazao da je grad koji zaista živi za tenis. Na svakom koraku može da se nađe nešto u vezi Završnog mastersa, ljudi kroz grad pričaju o tome, najviše o Sineru, što i ne čudi, jer je miljenik domaćih navijača. Na nekoliko mjesta postavljeni su neki zanimljivi detalji u vezi sa tenisom i turnirom poput "Torino, toliko tenisa", a mnogi ljudi prilazili su i fotografisali su se za uspomenu. Pogledajte i te detalje na fotografijama:

Torino je teniski ispit položio, atmosfera tokom mečeva, interesovanje ljudi, grad sam po sebi, sve je u znaku "bijelog sporta". Samo su malo prerano proglasili šampiona. Finale počinje u nedjelju u 18 časova, a zna se ko je šest puta osvajao ovaj turnir...

