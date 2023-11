Karlos Alkaraz otvorio dušu novinarima: "Nisam ja na Novakovom nivou"

Karlos Alkaraz pričao je sa novinarima poslije poraza od Novaka Đokovića. Od izvještača MONDA iz Torina, Nemanje Stanojčića.

Izvor: Alessandro Di Marco / Zuma Press / Profimedia

Karlos Alkaraz izgubio je u polufinalu Završnog mastersa od Novaka Đokovića i to prilično ubjedljivo (6:3, 6:2). Srpski as diktirao je tempo, radio je šta je želio i lakše nego što se očekivalo je slavio. Priznao je to i sam Španac.

Na konferenciji za medije pojavio se i bez okolišanja priznao da je Đoković iznad njega.

"Nisam na nivou kao Novak, posebno na ovakvim podlogama, dvoranski uslovi, nisam navikao da treniram u dvorani. Moram da naučim to, nešto što me boli u ovom momentu, ali u isto vrijeme mi daje nadu, jer znam da moram i mogu mnogo bolje i na tome ćemo raditi u predsezoni. Da bih bio na vrhu", rekao je Alkaraz.

Na pitanje šta je mogao da bude plan B za ovaj meč, prvo se nasmijao.

"Ne znam šta da kažem, vjerovatno da trčim više i da ubacujem loptice u teren, da igram duže poene. Protiv takvog igrača kao što je Novak to nije dovoljno. Morao sam da stavim sebe u poziciju da napadnem više ili da igram još agresivnije, ako griješim, da je to isto. Protiv takvog igrača moraš 100 odsto, da budeš na ivici, na liniji, ako to ne radiš, mrtav si."

Otkrio je da će ovaj meč gledati i da će se samo na ovo fokusirati, a ne na ostale mečeve sa Novakom u toku sezone.

"Ovaj meč mi je mnogo pomogao, slijedi odmor i znam na čemu moram da radim, šta moram da radim da bih dobio najboljeg na svijetu. Pričaću sa trenerom Fererom, da vidimo šta moramo da uradimo bolje. Gledaću meč ponovo, da vidim gdje su bile moje slabosti. Zaboraviću sve ovosezonske mečeve, Sinsinati, Vimbldon, Rolan Garos, fokusiraću se samo na ovaj meč u Torinu. Osjećao sam da moram da radim mnogo, mnogo bolje neke stvari da bih bio na tom nivou."

Potom se još jednom vratio na sam meč. "Teško mi je da pričam o tome, teško mi je i poslije meča da shvatim, nisam na njegovom nivou na terenu. Igrao sam sjajne mečeve na Vimbldonu, u Sinsinatiju, na Rolan Garosu i tada sam osjećao da sam na tom nivou, čim smo izašli na teren osetio sam da moram više da vežbam i da budem bolji igrač. Iskusniji je, igrao je na ovom turniru više puta, nevjerovatan je. Ne radi se o servisu, sjajno riternira, nevjerovatan je. Rekao sam, gura te do limita do poslednej lopte, imao sam neke sjajne poene, ali bih onda napravio nekoliko grešaka. Igrač kao što je Novak, protiv njega ne možete tako."

U jednom momentu je bacio reket, poslije razgovora sa trenerom, djelovalo je da se nije složio sa Fererom. "Da, bila je brejk lopta, odigrao sam odlično i izgubio ga, frustriran sam ali sam izgubio poen. Frustracija... Ferero mi je rekao da moram da ostanem jak menalno i to moram da popravim", zaključio je Alkaraz.

Dok se Španac bude pakovao i spremao za odlazak iz Torina, Novak će se u subotu uveče spremati za veliko nedeljno finale protiv Janika Sinera.