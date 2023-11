Kada Novak igra finale i ko ga čeka? Spremni za još jedan spektakl? Đoković i te kako jeste

Biće to sigurno meč od kojeg staje dah - za titulu!

Novak Đoković pobijedio je Karlosa Alkaraza u polufinalu Završnog Mastersa u Torinu i zakazao finalni duel protiv Italijana Janika Sinera za nedjelju od 18 časova, na istom mjestu! Nole je dominantno ušao u meč za prestižni trofej, koji je osvojio i prošle godine i još pet puta ranije, pa u tome drži rekord zajedno sa Rodžerom Federerom, takođe šestostrukim prvakom.

Interesantno je to da je Janik Siner već mogao da izbaci Novaka Đokovića sa ovog turnira, da u posljednjem kolu grupne faze nije pobijedio Danca Holgera Runea poslije prave drame u tri seta. Sa već izborenom kartom za polufinale, u kojem je pobijedio Danila Medvedeva, Italijan je ipak odigrao pošteno i do kraja protiv borbenog Danca, za koga nije imao milosti, već ga je izbacio sa turnira, a Novaka zadržao u Torinu. I ta drama kao da je dala dodatnu snagu i energiju Đokoviću da u subotu počisti sa terena Karlosa Alkaraza i da uđe u finale. Biće to pravi spektakl.

Đoković i Siner sretali su se do sada četiri puta, Novak je slavio u tri duela, a Italijan u jednom - baš na aktuelnom turniru u Torinu, u grupnoj fazi, u kojoj je slavio u tri seta i tako zakomplikovao Noletov put ka završnici, do koje je ipak stigao. Novak je prethodno slavio protiv trenutno četvrtoplasiranog tenisera svijeta na Vimbldonu ove i prošle godine, kao na Mastersu u Monte Karlu 2021. godine. Neka tako bude i u nedjelju, na još jednom velikom okršaju dvojice velikih tenisera.