Đoković otvorio dušu: "Federer, Nadal i ja nismo prijatelji"

Novak Đoković u razgovoru sa španskim novinarima potpuno otvoreno govorio o planovima, o najvećim rivalima, o ambiciji za sljedeću sezonu...

Izvor: Antoine Couvercelle / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Na dan početka završnice Dejvis kupa za reprezentaciju Srbije, Novak Đoković je u Malagi dao intervju za "Marku" i odgovorio na sve što je interesovalo novinare uticajnog španskog lista. Naravno, pitanje o Rafaelu Nadalu bilo je među prvima.

"Nadal je potvrdio da se vratio treninzima. Komentarisali ste da biste voljeli jedan posljednji meč protiv njega. Da li postoji posebno mesto na kojem biste voljeli da se to dogodi?", glasilo je pitanje.

"Mislim da bi mnogo ljudi voljelo da to bude Rolan Garos. Zašto da ne? Iako bih ja, da mi date da biram, rekao da bih radije da to bude bilo gdje drugo. Rolan Garos nije loše mjesto za to, ali Nadal je igrač koji je tamo osvojio najviše titula u istoriji. Mislim da bi bilo koje mjesto bilo sjajno za nas, kao i za cijeli teniski svijet. Bila bi to neka vrsta 'Posljednjeg plesa'. Ne znam još koliko puta ćemo imati šansu da igramo jedan protiv drugog i da li ćemo uopšte to moći. Nadam se, jer svi to žele, a i ja", rekao je Novak.

Đoković je upitan i za to što je nekoliko puta rekao da Rafael Nadal, Rodžer Federer i on ne mogu biti prijatelji zato što su veliki rivali.

"Tačno je da ne možemo da budemo prijatelji, jer sa prijateljima govoriš o svemu, o dobrom, o lošem, otkrivaš mu svoje tajne... Sa svojim rivalima mislim da ne možeš da se osjećaš komforno dok to radiš. U posljednjih 15 godina češće sam viđao Nadala i Federera nego svoje roditelje. To znači da su bili veoma važan dio mog života i moje karijere. Imam nevjerovatno poštovanje za njih i za rivalstvo koje je trajalo tako dugo. Bilo je to veoma dugačko putovanje na kojem smo bili zajedno i kada okačimo rekete, gledaćemo ka tome na opušteniji način", dodao je Novak.

Zanimljivo je zvučalo i pitanje: "Novače, da vam neko priđe i kaže da ćete izjednačiti ili prestići Nadalov rekord na Rolan Garosu ako budete igrali do svoje 50, da li biste pristali?".

"Ne znam. Siguran sam da mojoj supruzi to ne bi bilo previše zabavno. Veoma sam zadovoljan svime što sam postigao. Ne moram da gledam ka Rafinom rekordu u Parizu. Imam mnogo rekorda na koje sam ponosan i koji su dio moje priče. Da se sad povučem, bio bih srećan i ponosan na to šta sam uradio".

Da li je realno pričati o šansi da Đoković sljedeće, olimpijske godine osvoji Zlatni slem (sve grend slemove i zlato na Olimpijskim igrama u Parizu)?

"Da li je bilo realno da ću da osvojim tri od četiri grend slem trofeja ove sezone? Posljednjih pet godina, ili posljednje godinu-dvije, mislim da ljudi ne smatraju da je to bilo moguće. Poznajem sebe i znam da sam sposoban to da uradim ako se budem fizički i mentalno dobro osjećao. Neću da zvučim kao da nemam poštovanje prema rivalima. Znam da postoje hiljade igrača koji se bore za isti cilj, ali znam ko sam ja i vjerujem u sebe".

Kako bi volio da ga pamte?

"Uz rekorde, volio bih da poslije mene bude ostavština za one koji dolaze. Volio bih da budem upamćen kao neko ko je koristio sve platforme koje mu je tenis dozvolio da pomogne drugim teniserima i da postoji više onih koji mogu da žive od reketa u ruci", završio je Đoković u intervjuu za "Marku".