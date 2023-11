Sloboda na korak od "evropskog proljeća" - Knežević poručuje: "Vjerujem u trijumf, povratak u Banjaluku nije bio lak"

Ukoliko Sloboda uspije da sačuva prednost od devet golova u Turskoj ostvariće evropsko proljeće i ispisati istorijski uspjeh za rukomet Bosne i Hercegovine.

Izvor: Promo/RK Sloboda Tuzla

U izuzetno uzbudljivoj utakmici šesnaestine finala Evropskog kupa za muškarce, rukometaši Slobode, ove subote, savladali su u Mejdanu ekipu Spor Toto iz Turske.

Prvo poluvrijeme nije bilo onako kako su se nadali navijači Slobode, s obzirom da je turska ekipa na odmor u poluvremenu otišla s prednošću od dva gola.

Bivši rukometaš Borca i trenutni član Slobode, Luka Knežević govorio je za MONDO o ovoj utakmici, u koju je kako on kaže, njegova ekipa ušla energetski loše.

„U prvo poluvrijeme smo ušli energetski slabo, nismo pružali otpor i pucali smo mnogo u odbrani. Zabili smo 15 golova, ali smo zato primili 17 i otišli sa -2 na pauzu. U drugom poluvremenu totalno druga priča i totalno druga ekipa kakva bi trebalo stalno da bude. To je i rezultat pokazao, primili smo samo osam golova u drugom poluvremenu, a sve zahvaljujući čvrstoj odbrani“, rekao je Knežević.

Ipak, u nastavku izabranici Mirka Mikića uspjeli su da u potpunosti preokrenu rezultat i na revanš koji se igra u Ankari narednog vikenda „ponesu“ devet golova prednosti. Lijevi bek Slobode vjeruje da rezultat neće izostati ni u Turskoj, ako njegov tim ponovi igru iz Mejdana.

„Ne sumnjam da ćemo ponovo doći do trijumfa ako ponovimo igru kao u drugom poluvremenu prve utakmice“.

Prije ove evropske utakmice, Tuzlake čeka duel sa ekipom Leotara u domaćem prvenstvu. Knežević očekuje tvrdu utakmicu sa dobrim odbranama.

„Leotar je ekipa koja je pri vrhu tabele. I oni su odigrali evropsku utakmicu tako da smo što se tiče umora na istom. Očekuje utakmica sa dosta dobrim odbranama i naravno očekujem pobjedu. Mislim da ćemo ponoviti igru kao u posljednjih pet-šest kola“, dodao je on.

Knežević je ovog ljeta stigao u Slobodu iz Borca, čiji dres je nosio šest godina. U prethodnom, osmom, kolu Premijer lige BiH upravo su ove dvije ekipe odmjerile snage u Boriku, a bio je to prvi put za Kneževića da zaigra u Boriku u dresu drugog kluba. Kako nam je otkrio nije bilo jednostavno, a emocije su ga obuzele u trenutku kad je ušao u gostujuću svlačionicu.

„Baš je bilo zeznuto. Cijelu tu sedmicu kako smo krenuli pripreme za tu utakmicu, spremao sam se fizički i psihički. Sve je bilo u redu dok nisam ušao u dvoranu i u gostujuću svlačionicu tad su me krenule emocije obuzimati. Međutim, prekrižio sam to u glavi i pokušao sam to odraditi profesionalno kao i svaku drugu utakmicu, što mislim da sam i uspio“, rekao je on.

Na pitanje da li je imao motiv više, Knežević je poručio:

„Nisam gledao na utakmicu tako, pokušao sam to odraditi kao i svaku drugu utakmicu. To je ipak moj matični klub“, zaključio je Luka Knežević.