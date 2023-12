Pljuvala Srbe i Novaka, a sad ima suludu teoriju! "Đoković dominira jer nije dobio vakcinu, pa je odmarao!"

Suluda izjava Rene Stabs koja je zaboravila koliko je Novak Đoković propatio zbog toga što nije igrao na tri grend slema.

Novak Đoković je najbolji teniser svih vremena, a uprkos brojkama koje to jasno govore - naslušali smo se raznih teorija zašto to nije. Mnogi su pokušali da umanje njegove uspjehe, stavljajući tako u prvi plan "lijepu igru Rodžera Federera", jaču eru u kojoj su igrali neki njegovi rivali, Nadalove probleme sa povredama, a možda najdalje je sada otišla nekadašnja teniserka Rene Stabs, koja se inače već isticala ružnim komentarima o Noletu.

Pamtimo kako je pričala da "Srbi imaju sindrom žrtve", pa izjavu da "nikada neće biti kao Rodžer i Rafa", dok je sada Stabsova problem u Novakovoj dominaciji u 37. godini našla u tome što je "odmorniji od svojih rivala". Kako je to moguće? Pa, ne zato što sada pažljivo bira gdje će igrati, nego jer je čuvao energiju tokom pandemije

"Igrači poput Kaspera Ruda bi recimo trebalo da malo bolje prave sopstveni raspored. To je jedan od razloga zašto Novak Đoković dominira posljednjih godina", kazala je australijska teniserka, nekada najbolja igračica svijeta u dublu i potom dodala:

"Pandemija nije bila 'prijatelj' Novaku. Ali, to što se nije vakcinisao i nije mogao da igra na tri od četiri grend slema i vjerovatno da ih osvoji mu je produžilo karijeru. Dok su drugi igrali, on je mogao da odmara svoje tijelo za sve to vrijeme i zato smatram da mu je sve to slučajno pomoglo. Iako vjerujem da bi on više volio da je mogao da igra..."

Rene Stabs je inače intervjuisala Novaka Đokovića na US openu, kada je Nole poslije jedne pobjede čak i zapjevao, a i tu je još jednom pokazao svoju veličinu pošto je na osnovu svega onoga što je Australijanka pričala o njemu - mogao da bude čak i blago neprijatan, čak i da odbije intervju.