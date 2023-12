Najvećeg ikad uporedili sa Federerom - nije mu se svidjelo: Za mene je kralj jedan, ime mu je Novak!

Roni O'Saliven ne krije da obožava Novaka Đokovića!

Izvor: YouTube/CGTN Sports Scene/Eurosport/Printscreen

Najbolji snuker igrač ikada Roni O'Saliven je nastavio da dominira! Iako ima 48 godina on je osvojio prvenstvo Velike Britanije pobjedom nad Kinezom Ding Džinhuijem 10:7. Postao je najstariji osvajač ovog trofeja ikada, a to mu je bilo osmi put da postaje prvak Ujedinjenog Kraljevstva. Ovo mu je ukupno 40. titula u karijeri, a zanimljivo je da je on ujedno i najmlađi osvajač ove titule pošto je 1993. godine sa 18 godina u finalu dobio Stivena Hendrija.

U snukeru ima mnogo polemike ko je najveći snuker igrač ikada, a kada su aludirajući na to u dokumentarcu o njemu Ronija O'Salivena uporedili sa Rodžerom Federerom on se pobunio! Čuveni snukeraš Džimi Vajt je rekao da ga Roni podsjeća na Rodžera.

"Nemojte da se prevarite, njegova najbolja igra je magična. Liči mi na Rodžera Federea, Znate kakav je Roni, perfekcionista i možda će reći da je igrao loše, ali kada ga vidite...", rekao je Džimi Vajt.

Ipak O'Saliven koji obožava tenis dolazio je i na neke mečeve najvećeg tenisera ikada. I želi da ga porede samo sa njim!

"Federer, Nadal Đoković... Uvijek sam volio da ih gledam. Oni su tri najveća igrača svih vremena. Za mene će Đoković biti kralj svega! Nije bitno da li ste fudbaler, golfer ili hokejaš, svi se ugledaju na Đokovića! Volio bih da mogu da uradim na bilijarskom stolu ono što Đoković radi na teniskom terenu", rekao je Roni O'Saliven.

Pitali su Novaka Đokovića na US Openu ove sezone da li smatra da je najveći sportista svih vremena, a on je taj odgovor izbegao i rekao je da ostavlja drugima da na to odgovore. Odgovor Ronija O'Salivena sada znamo...