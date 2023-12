Izdala je Hrvatsku i napravila haos u regionu: Danas u dresu Crne Gore napada svoju zemlju

Hrvatska rukometašica već godinama igra za Crnu Goru, a danas će nastupiti protiv svoje rodne zemlje.

Izvor: Orange Pics BV / Alamy / Alamy / Profimedia

Početak druge faze na Svetskom prvenstvu za rukometašice donosi regionalni derbi - reprezentacija Crne Gore veliki je favorit protiv Hrvatske i pobjedom bi mogla da napravi veliki korak ka nokaut fazi. Meč koji se u 15:30 igra u Geteborgu biće posebno emotivan za Mateu Pletikosić koja igra na mjestu srednjeg beka u crnogorskoj reprezentaciji.

Prije nekoliko godina Matea je uzburkala javnost u regionu jer je odlučila da nastupa za Crnu Goru. Ona je Hrvatica, rođena je u Sinju i svojevremeno je nastupala za mlađe kategorije hrvatske reprezentacije. Postoje različite informacije sa različitih strana - dok savez tvrdi da je odbijala pozive, Matea kaže da nije dobila poštovanje.

"Ne želim nikoga da molim. Ako me u HRS-u ne žele, to poštujem. Igraću za Crnu Goru jer mi je san da odem na Olimpijske igre i karijera mi je trenutno najbitnija. I ranije su me zvali Crnogorci, ali tada nisam pristala. Naravno da nije bilo jednostavno prelomiti, ali porodica, moj dečko i prijatelji su me podržali", rekla je svojevremeno Matea i dodala: "Volim svoju zemlju Hrvatsku. Sigurno neću igrati za Crnu Goru iz ljubavi kao što bih igrala Hrvatsku." Pogledajte kako ona izgleda:

Ipak, kasnije je rukometašica malo promijenila mišljenje.

"Nikada ne bih mogla da igram za neku državu koju ne volim i u kojoj se ne osjećam kao kod kuće. Samim tim, Crna Gora ima posebno mjesto u mom srcu", rekla je Pletikosić. Ona je godinama nastupala za Budućnost iz Podgorice, pa je i to "konekcija" koju je ostvarila sa rukometom u Crnoj Gori, pre nego što je promijenila nacionalni tim.

Matea Pletikosić je 2015. godine na Evropskom prvenstvu za igračice do 17 godina bila najbolji srednji bek, a tada su njen kvalitet primijetili Podgoričani. Odmah se preselila u Budućnost, a ubrzo su Hrvati saznali da ima namjeru da promijeni reprezentaciju. Pletikosić je sa seniorskom reprezentacijom Crne Gore osvojila bronzu na Evropskom prvenstvu 2022. godine, a u međuvremenu se iz Podgorice preselila u rumunski Brašov, gdje igra za Koronu.