Srbija kreće u drugu fazu Svjetskog prvenstva: Za to nam treba vrijeme

Srbija nastavlja takmičenje na Svjetskom prvenstvu u rukometu duelom sa Poljskom,

Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Nakon pobjede nad Čileom u posljednjem meču prve grupne faze Svjetskog prvenstva, Srbija se plasirala u drugu rundu takmičenja. Tamo će prvi meč odigrati protiv Poljske u četvrtak od 15.30, a Jovana Milojević vrlo dobro poznaje rivalke. Već deceniju igra u Poljskoj!

"Poznajem ekipu Poljske jako dobro jer sa njima i protiv njih igram godinama. Pokušaće da nas slome lakim golovima iz kontri i polukontri što nismo dobro branile protiv Rumunije, ali ovo je prilika da se ispravimo i brže vraćamo nazad u odbranu. Najveća opasnost svakako dolazi od Kobilinske koja je lider ove generacije Poljakinja", rekla je Milojević.

Selektor reprezentacije Srbije Uroš Bregar je takođe istakao da će odbrana od tranzicije rivala biti ključna za dobar rezultat Srbije u uvodu druge faze prvenstva,

"Biće potrebno da na brzu tranziciju odgovorimo adekvatno i da zaustavimo njihove bekove koji odlično šutiraju sa distance. Vjerujem da jakom odbranom možemo da djelujemo kao i u utakmici protiv Danske, ali ne treba ovako mladim igračicama koje prvi put igraju zajedno nametati pritisak i očekivanja da to može stalno. Za to je potrebno vrijeme, a one su tek na početku", naglasio je Bregar.

Nakon Poljske, očekuju ih utakmice sa Njemačkom 9. decembra od 18 časova, zatim sa Japanom 11. decembra od 15.30. Iako je srpski tim praktično bez šanse da prođe dalje, nadamo se da bi u ove tri utakmice bodovi mogli da donesu veliko samopouzdanje i iskustvo mladoj ekipi Uroša Bregara.