Đoković govorio o Nadalu i Federeru: Prisjetio se legendarnog finala sa Švajcarcem pa otkrio kako ga je Rafa iznervirao

Novak Đoković bez dlake na jeziku o svoja dva najveća rivala - Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu.

Izvor: Profimedia/Yan / Avalon

Novak Đoković dao je opširan intervju američkoj televiziji "CBS" i tom prilikom je otkrio brojne stvari iz svoje karijere o kojima nije pričao do sada, poput toga da zapravo "trenira um", kao što to inače radi sa forhendom. Naravno, bilo je priče i o njegovim najvećim rivalima - Rafaelu Nadalu i Rodžeru Federeru - za koje je rekao da ne mogu da budu prijatelji, dok je takođe ispričao i dvije interesantne epizode o njima.

Tako je za početak priznao da je Federer bio bolji od njega u finalu Vimbldona 2019. godine, ali je Nole na kraju dobio taj meč koji je praktično završio karijeru Švajcarcu. Jednostavno, dobijao je važnije poene i na kraju je podigao trofej pred publikom koja je željela da vidi Federera sa njim u rukama.

"To se desilo 2019. godine kada sam igrao finale Vimbldona, onaj maraton, epski meč sa Rodžerom. Imao je dvije meč-lopte na svoj servis, pobijedio sam ga 13:12 u posljednjem setu. Svi setovi koje sam dobio bili su u taj-brejku, tako da ukupno, kada pogledate statistiku, bio je bolji teniser u svakom aspektu. Ali, ja sam dobio meč. I to vam govori da i dalje možete da pobijedite ako birate trenutke u kojima ste na vrhuncu i igrate najbolje kada je najvažnije", ispričao je Nole uz osmjeh na licu zbog toga što mu je to i jedna od najdražih pobjeda u karijeri.

Sa druge strane, sa Nadalom je imao bitke na Rolan Garosu, gdje je tek poslije shvatio kakve igrice je igrao Španac, za koga mnogi to nikada ne bi rekli da će raditi...

"Igrao sam sa Nadalom na Rolan Garosu i jako smo blizu u svlačionici. Trudimo se da damo jedan drugom prostora, ali opet ta svlačionica nije velika. I onda Nadal kreće da skače po svlačionici, kao što to radi i pred meč. Trči pored tebe, čujem muziku koju sluša na slušalice... Tako da, to me je baš iznerviralo!", istakao je Nole i dodao da je tako meč zapravo počeo i prije nego što su udarili loptice na terenu.

"U ranoj fazi moje karijere nisam shvatao da je to dio scenarija. To je znalo da me zastraši, ali me je isto tako motivisalo da i sam radim neke stvari i pokažem da sam sprema. Da sam spreman za bitku, za rat", naglasio je srpski teniser.