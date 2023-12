Novak Đoković se nasmijao na jedno pitanje koje je dobio tokom intervju za američku televiziju.

Izvor: CBS News/60 minutes/Screenshot

Srpski teniser Novak Đoković dao je opširan intervju za američku televiziju "CBS" u kome je govorio o svom "prijateljstvu" sa Nadalom i Federerom, kao i nekim tajnama o njima dvojici, dok se dotakao i mentalne snage za koju mnogi misle da je dar, ali Nole kaže da nije tako i uspio je da razuvjeri novinara koji je razgovarao sa njim. Za potrebe intervjua, ekipa američke televizije boravila je i u Beogradu i ovdje uočila koliko je velika Noletova popularnost, pa su posebno bili impresionirani muralima, ali i dočekom koji je organizovan nakon osvajanja US Opena.

"Kada se vratio u Srbiju prošlog septembra nakon osvajanja US Opena, dočekalo ga je 20.000 navijača i emocije su ga savladale. Tokom naše posjete Beogradu prošlog mjeseca primijetili smo da je za Srbe heroj osvajač i to je dovelo do spekulacija gdje bi njegova popularnost mogla da ga odvede", navodi autor koji je potom "pecnuo" i nasmijao Đokovića.

Vidi opis Ja da budem lider Srbije? Zbog ovog pitanja Novak je "pukao od smijeha"! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 12 12 / 12 AD

N : Očigledno je da ćeš biti lider svoje zemlje jednog dana. Kakav ćeš biti lider?

: Očigledno je da ćeš biti lider svoje zemlje jednog dana. Kakav ćeš biti lider? Đ : Ha-ha. Kako to znaš? Iznosiš tvrdnje kojih ni ja nisam svjestan.

: Ha-ha. Kako to znaš? Iznosiš tvrdnje kojih ni ja nisam svjestan. N : Vidim tvoju popularnost ovdje. Lakše ćeš pobijediti na izborima nego na Australijan openu. A ti si...

: Vidim tvoju popularnost ovdje. Lakše ćeš pobijediti na izborima nego na Australijan openu. A ti si... Đ : (Smije se)

: (Smije se) N : ...to uradio 10 puta u Australiji.

: ...to uradio 10 puta u Australiji. Đ: (Smijeh) Sviđa mi se kako si uobličio ovo pitanje. Način na koji to radiš je stvarno dobar, ali ipak nemam nikakve političke ambicije u ovom trenutku. Mislim da to nije svijet ili okruženje u kome bih se snašao. Ali, mislim da moja popularnost u zemlji i regionu može da bude iskorišćena za neke druge stvari gdje mogu da pomognem društvu.

U istom intervjuu, Novak Đoković je priznao i da ga mladi teniseri, poput Karlosa Alkaraza koga mnogo poštuje, zapravo "tjeraju" da još igra, ali i činjenica da njegova deca - Stefan i Tara - mogu da ga gledaju "na poslu": "Sanjao sam da moja ćerka i sin mogu da me gledaju kako podižem pehar na Vimbldonu, a to se dogodilo više puta. Srećan sam što imam takvo iskustvo", naglasio je Nole.