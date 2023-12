Rodžer Federer pomogao Srbinu - Filip sve ispričao! Po dječaka poslali privatni avion, a onda...

Srpski teniser otkrio kako mu je Rodžer Federer pomogao na početku karijere, kada je bio među najboljim juniorima svijeta.

Izvor: MN PRESS

Filip Krajinović posljednjih mjeseci nije bio previše prisutan u javnosti, jer je nakon nastupa na Rolan Garosu odlučio da napravi pauzu i vidi šta će sa svojom karijerom, pa se njegovo pojavljivanje u medijima ni ovog puta nije očekivalo. Ipak, Krajinović je nekoliko dana nakon najave da se u 2024. godini vraća na teren - i to na malim turnirima - gostovao kod Aleksandra Stojanovića i ispričao neke od detalja iz bogate karijere. U jednoj od tih priča divno je govorio o Rodžeru Federeru, jednom od Novakovih najvećih rivala.

Slavnog Švajcarca Filip Krajinović upoznao je još kao dječak, a zanimljivo je da je odmah dobio priliku da odmjeri snage sa jednim od najboljih svih vremena. Kao veliki talenat u čuvenoj teniskoj školi, Filip je pozvan da sparinguje sa tadašnjim prvim reketom svijeta, a zbog dobrog utiska koji je ostavio i Rodžer je njemu pomogao nešto kasnije!

"Jeste, imao sam čast da treniram sa Federerom kad sam imao nekih 15 godina. On je tada bio prvi na svijetu, prvi na ATP listi. Imao sam njegov poziv. Mi smo imali istu agenciju, IMG. Ja sam bio u akademiji Nika Bolitijerija, on je bio u Majamiju, tražio je sparing partnera i pošto sam ja bio jedan od najboljih juniora svijeta poslali su privatni avion po mene. Došao sam u Majami i sjećam se da dolazim da igram sa Federerom, a to je tad u to vrijeme bilo... Ne mogu opisati koji osjećaj. U tom trenutku je trebalo da ja potpišem ugovor sa Najkom, a pitali su Federera šta misli o klincu. Rekao je sve najbolje i tada sam dobio jedan od najvećih juniorskih ugovora na svijetu", ispričao je Filip Krajinović u ALESTO podkastu i dodao: "Njegova riječ je bila mnogo jaka u tom trenutku. Stvarno je bilo nezaboravno iskustvo."

Poslušajte njegovo gostovanje:

Srpski teniser ispričao zanimljive anegdote. Izvor: YouTube/ALESTO

Sjeća se Filip Krajinović kako se Rodžer Federer ponašao i zbog toga nema šta ružno da kaže!

"Ostao sam nekoliko dana, trenirao sa njim svaki dan i to je nešto nevjerovatno. Ja ne mogu da kažem ništa loše za njega. Čak sam igrao četiri puta sa njim. Dva puta me je obrukao, a dva puta... Jednom je visio! U Bazelu, rodnom gradu, sam imao poen da ga dobijem, tri seta i jedva sam izgubio. Tu mi je žao što ga nisam dobio. A jednom u Majamiju smo igrali jako dobar meč, čak sam i servirao za set. Ne mogu ništa loše da kažem. On je izuzetno kulturan, vaspitan, uvijek smo trenirali kad smo imali prilike. Na terenu se ponaša lijepo. Slažem se da postoji rivalitet sa Novakom, oni su imali te neke nesuglasice, ali to je njihova stvar, mislim da su poslije to izgledalili. Ja ni za Rafu ne mogu da kažem ništa loše. Izuzetno su kulturni teniseri i ispisali su istoriju", zaključio je Krajinović.

"Niko nije svjestan. Šta su njih trojica uradili, to je potpuno nerealno. Ne znam da li smijem da kažem. Niko nikad neće uraditi. Ja mislim da u tenisu, teško jako", rekao je Krajinović i okrenuo se ka Novaku:

"Apsolutno najbolji teniser svih vremena. Ne mogu da kažem ubjedljivo, ali ubjedljivo! Po svim statistikama je najbolji, igrački najbolji. Po meni, stavio bih ga u Top 3 sportiste svih vremena. Šta je uradio, u koje vrijeme i kako - respekt! Ja mislim da ga i sportisti smatraju jednim od najboljih svih vremena, ne samo u tenisu", istakao je za kraj ovog segmenta emisije srpski teniser koji se u 2024. godine vraća na turnire.