Krajinović ispao sa Rolan Garosa, pa najavio odlazak u penziju? "Gubim se, nisam to više ja..."

Filip Krajinović izgubio je od Frensisa Tijafoa na Rolan Garosu.

Izvor: Profimedia

Filip Krajinović ispao je sa Rolan Garosa u prvom kolu takmičenja. Prejak za njega bio je Frensis Tijafo - 6:3, 6:4, 6:2. Meč je počeo nokautom, kada ga je Amerikanac pogodio lopticom u glavu, a završio se porazom. Nije uspio srpski igrač da pruži jači otpor, a poslije meča spominjao je i mogući odlazak u penziju.

Prije svega toga se osvrnuo na taj momenat sa početka meča.

"Mislim, dobio sam jak udarac u grlo odmah na početku. Malo mi je smetalo u vezi disanja. Međutim, nije to uzrok što sam izgubio", počeo je Filip razgovor sa srpskim medijima.

Posljednji meč u glavnom žrijebu ATP turnira dobio je još u februaru.

"To je jedna lako loša serija u mojoj karijeri koja nema kraja i jednostavno teško mi sve ovo jako pada. Svašta nešto mi prolazi kroz glavu i misli. Uskoro ću objaviti neke vijesti u vezi moje karijere, biće možda neočekivano, ali uskoro će svi saznati šta će biti. Za neki nastavak treba još veći rad, motivacija, tim ljudi, svašta nešto. Dugo se gubim u svemu ovome, nesrećan sam na terenu jako. Opet ponavljam, sve teže dolazim do pobjede, igra moja, koja je bila agresivna, nestala je. Nisam to ja više na terenu i počinje sve da me jako muči."

Stekao se utisak da razmatra o odlasku u penziju.

"Svašta mi pada na pamet. Razmišljao sam o pauzi, međutim, godine ne dozvoljavaju. Imam 31 godinu. Svaka duža pauza bi bila sve teža za vraćanje s obzirom da gubim rang. Morao bih da igram slabije turnire, a sebe ne vidim u tome. Mislim da ste iz ovog konteksta sve razumjeli šta ću da objavim uskoro", zaključio je Krajinović.

