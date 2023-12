Novak Đoković idol reprezentativcu Hrvatske: "Nole GOAT - nastavi da inspirišeš ljude"

Fudbalski reprezentativac Hrvatske Lovro Majer podijelio je fotografiju sa najboljim teniserom svijeta Novakom Đokovićem.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbaler njemačkog Volfsburga i selekcije Hrvatske Lovro Majer je u Dubaiju na odmoru sreo prvog reketa svijeta Novaka Đokovića.

Upoznao je slavnog srpskog tenisera i na Instagramu podijelio zajedničku fotografiju uz natpis:

"Zadovoljstvo je upoznati te, nastavi da inspirišeš ljude Novače", napisao je Majer uz heštegove GOAT (najveći svih vremena) i idol.

Podsjetimo, Đoković je na Mundijalu u Rusiji 2018. godine javno podržao hrvatske fudbalere priznavši da je navijao za "vatrene". U odličnim je odnosima sa brojnim hrvatskim fudbalerima, čak se ranije fotografisao i sa Lukom Modrićem, Mateom Kovačićem, Ivanom Rakitićem i Ivanom Perišićem.

"Prije svega, o Luki Modriću mislim sve najbolje. Iz srca sam navijao za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu. Znam da su rane iz rata još svježe za mnoge ljude. Ali sport mora da se drži dalje od politike. Nama su oni prve komšije, i Hrvatska i Srbija i Bosna i Makedonija, i nekako na njih gledam kao na svoje", rekao je Đoković prije pet godina.

Njegov stav o komšijskim sportistima objasnio je i Srđan Đoković, Noletov otac.

"To je domaće vaspitanje. Nema uspješnog društva bez uspješne porodice. Nama su urušili familiju i zato nam se mnogo toga lošeg dešava. Pa, kakav je to problem što je on navijao za Hrvatsku? Pa, oni su naše komšije. To su njegovi prijatelji, ti fudbaleri 'kockastih'. On je navijao za drugare. Moramo da prestanemo sa tim konfrontacijama više. Sjećate se kada su prije nekoliko godina bile poplave u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, on nije pomogao samo rodnoj zemlji nego i ostalim dvjema. To je za njega bila i ostala jedna zemlja i jedan narod. Ne možemo drugačije da se ponašamo", poručio je tada Srđan Đoković dodajući da zbog toga "stranci svuda u svijetu poštuju i cijene Novaka".