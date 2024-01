Uvjerljiva pobjeda Argentine: "Zmajeve" skupo koštala loša igra u drugom poluvremenu

Rukometaši Argentine ubjedljivo savladali "zmajeve".

Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometaši Bosne i Hercegovine doživjeli su poraz na prvoj pripremnoj utakmici. Od izabranika Irfana Smajlagića bila je bolja Argentina koja je slavila iznenađujuće ubjedljivo.

Iako je ovo bila utakmica bez rezultatskog značaja, jasno je kako večeras nismo vidjeli „pravo lice zmajeva“ te da će se do Evropskog prvenstva mnoge stvari morati popraviti. A vremena je malo...

ARGENTINA - BIH 32:23 (15:14)

Prvi pogodak na meču postigla je reprezentacija Argentine, a prvo izjednačenje „zmajevima“ donosi Luka Perić. Nakon toga Argentinci bježe na +2, a novo izjednačenje smo vidjeli pri rezultatu 5:5 nakon gola Mirka Hercega. Nakon toga je naša reprezentacija imala napad za vođstvo, ali Davidović griješi u napadu.

U 13. minutu pri rezultatu 7:7 Senjamin Burić nakon brzog centra izlazi sam pred golmana Argentine, koji zaustavlja njegov udarac.

Kažnjava to južnoamerička reprezentacija i u 16. minutu stiže do +2 nakon četvrtog gola Lombardija. Nakon toga Perić nije iskoristio sedmerac, a Argenticni golom Huana Saka stižu do tri gola prednosti.

U 24. minutu golom Vladana Đurđević "zmajevi" smanjuju na jedan pogodak zaostatka (12:11). "Zmajevi" nakon toga golovima Adija Mehmedćehajića i Đurđevića stižu do prvog vođstva danas (12:13).

Ipak, Argentina nakon toga pravi seriju 3:1 i odlaze sa minimalnom prednošću na odmor.

Argentinci nakon izgubljene lopte „zmajeva“ stižu do +2 na početku drugog poluvremena. Nakon četiri minuta igre bilo je +3 da bi BiH u 38. minutu prišla na jedan pogodak zaostatka.

Argentina je ponovo u 40. minutu stigla do +3 nakon čega je uslijedio veliki pad u igri našeg tima koji je dopustio Argentincima da vežu još tri gola i stignu do šest golova prednosti u 46. minutu (24:18).

Deset minuta prije kraja bilo je +7 za Argentinu. Nisu se ni tu zaustavili Argentinci koji su četiri minuta prije kraja imali deset poena prednosti (30:20), a na kraju je bilo 32:23.

Vrijedi pomenuti da su u ovom meču svi bh. rukometaši dobili šansu, osim kapitena Terzića, koji je na poštedi zbog povrede.

Reprezentacija BiH će do početka Evropskog prvenstva odigrati još dvije pripremne utakmice. "Zmajevi" već sutra igraju sa Švajcarskom dok će 6. januara od 14.00 časova ukrstiti koplja sa Rumunijom.

BiH će prvu utakmicu na Evropskom prvenstvu odigrati 11. januara u 20.30 protiv Švedske. Dva dana kasnije, od 18.00 časova, ukrstiće koplja sa Holandijom, dok je meč sa Gruzijom zakazan za 15. januar u istom terminu.