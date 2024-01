Sportska 2024. godina: Pogledajte kakvi nas sve spektakli čekaju!

Pregled sportskih događaja koji nas čekaju u 2024. godini, a sve kreće već sutra!

Izvor: MONDO/Profimedia

Nova 2024. godina donosi nam mnoštvo velikih sportskih događaja, a sve će započeti Evropskim prvenstvom u vaterpolu koje će biti odigrano u Hrvatskoj.

Januar u znaku rukometa i tenisa

Najbolji vaterpolisti Evrope će se u periodu od 4. do 16. januara okupiti u Hrvatskoj na Evropskom prvenstvu koje će biti odigrano u dva grada – Zagrebu i Dubrovnika. Domaćin ovog turnira prvobitno je trebao biti Izraela, ali je iz sigurnosnih razloga Hrvatska dobila domaćinstvo. Na EP će se naći i selekcija Srbije koja prvu utakmicu igra 5. januara protiv Izraela. Dva dana kasnije rival je Njemačka, da bi se takmičenje u grupi završilo 9. januara kada je protivnik Malta (19).

Izvor: Rukometni savez BiH

I dok ovaj turnir polako bude ulazio u završnicu nešto sjevernije započeće Evropsko prvenstvo za rukometaše. Plasman na EURO ostvarila je i reprezentacija BiH pa će svakako ovaj događaj biti pomno praćen i u našoj zemlji. „Zmajevi“ prvu utakmicu u Njemačkoj igraju 11. januara protiv Švedske, nakon čega slijedi susret sa Holandijom, dva dana kasnije. Posljednju utakmicu grupe faze "zmajevi" će igrati Gruzije 15. januara.

Polovina januara je tradiocionalno rezervisana za Australijan open. Biće to 112. izdanje ovog turnira na kojem će Novak Đoković pokušati doći do 11 titule.

Od 13. januara do 11. feburaru biće odigran i Afrički kup nacija.

Februar rezervisan za Amerikance

Početkom drugog mjeseca u godini navijaćemo za Lanu Pudar. Od 2. do 18. februaru Katar će ugostiti Svjetsko prvenstvo u vodenim sportovima, a ozbiljan konkurent za neko od odličja biće svakako i najbolja bh. plivačica. Biće to svakako prilika da još jednom gledamo i "delfine" s obzirom da će se najbolji vaterpolisti dvije sedmice nakon Evropskog prvenstva sresti i u borbi za svjetsku titulu u Kataru.

Nakon toga interesovanja sportske javnosti se sele u Sjevernu Ameriku. Spektakl američkog fudbala, Super Boul biće odigran 11. februara. Biće ovo 58. izdanje jedne od najvećih sportskih manifestacija koje će se prvi put održati u Nevadi.

Sedam dana kasnije na rasporedu je Ol-star meč kada će najbolji košarkaši NBA lige odmjeriti snage.

Dan ranije svjedočićemo bokserskom spektaklu u Rijadu, a u ringu će se sastati najbolji "superteškaši" današnjice Tajson Fjuri i Oleksandr Usik.

U martu vrijedi ona – Biti ili ne biti?

Biti ili ne biti, pitaće se selektor fudbalske reprezentacije BiH, reprezentativci i svi navijači „zmajeva“ u martu ove godine.

Utakmica polufinala baraža za plasman na Evropsko prvenstvo 2024. godine protiv Ukrajine biće odigrana 21. marta na Bilinom polju s početkom u 20.45 časova. Izabranici Save Miloševića bi eventualnim trijumfom nad Ukrajincima stekli pravo nastupa u finalu, gdje bi igrali protiv boljeg iz drugog polufinalnog dvoboja u kojem će se sastati selekcije Islanda i Izraela, takođe pred domaćom publikom.

Zatišje pred oluju

April i maj nam neće donijeti mnogo. Vrijedi izdvojiti Rolan Garos, koji počinje krajem maja (26. maj). Prvi dan šestog mjeseca u godini rezervisan je za finale Lige šampiona koje će biti odigrano na Vembliju.

Biće to posljednje izdanje Lige šampiona u dosadašnjem formatu, s obzirom da će od sezone 2024/25 Liga šampiona biti igrana po „Švajcarskom sistemu“.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Period od 14. juna do 14. jula rezervisan je za Evropsko prvenstvo u fudbalu koje će biti odigrano u Njemačkoj. Na smotri najboljih reprezentacija Starog kontineta naći će se i Srbija koja je smještena u grupi C sa Engleskom, Slovenijom i Danskom. Biće to prvi nastup „orlova“ na Evropskom prvenstvu u 21. vijeku.

U slučaju da reprezentacija BiH obezbijedi plasman u EURO igraće u grupi sa starim znancima - Belgijom, Slovačkom i Rumunijom.

Krajem juna (27.06) biće upriličen i NBA draft na kojem će se naći i ime mladog košarkaša Crvene zvezde, Nikole Topića koji, barem za sada, jako dobro kotira.

Vimbldon i Olimpijada

Novak Đoković je prošle godine osvojio tri grend slema, a jedino mu to nije pošlo za rukom na londonskoj travi nakon što je doživio poraz u finalu od Karlosa Alkaraza. Početak Vimbldona planiran je prvog jula dok je finale na rasporedu 14. jula.

Izvor: Shutterstock

Kao “šlag na tortu“ uzbudljivog sportskog ljeta 2024. godine dolaze Ljetne olimpijske igre u Parizu, koje će biti održane od 26. jula do 11. avgusta.

Od 26. augusta do 8. septembra u Njujorku će se održati i posljednji grend slem sezone, US open. Nakon burnog sportskog ljeta uslijediće blago zatišje, a onda tradicionalno dolazi veliko takmičenje za rukometašice. Evropsko prvenstvo održaće se od 28. novembra do 15. decembra u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

Od 19. novembra biće igrano i finale Dejvis kupa.

Ovim spisak nije do kraja iscrpljen te nas tokom cijele godine čeka mnoštvo uzbuđenja diljem cijelog svijeta.