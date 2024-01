"Zmajevi" u srijedu putuju na turnir u Švajcarsku: "Odlična provjera pred EURO, da vidimo gdje smo!"

Rukometnu reprezentaciju BiH očekuju tri utakmice u Švajcarskoj.

Rukometna reprezentacija BiH u srijedu (3. januar) putuje na turnir "Yellow Cup" u Švajcarskoj, što će joj biti posljednja provjera pred starta prvenstva Evrope u Njemačkoj.

Izabranici Irfana Smajlagića prvo će 4. januara, od 20.30 časova, odmjeriti snage sa Argentinom, potom dan kasnije u 20.45 igraju sa Švajcarskom, dok će 6. januara od 14.00 časova ukrstiti koplja sa Rumunijom.

"Turnir će nam pomoći da vidimo gdje smo, šta smo i kako smo trenirali. Mislim da će to biti odlična provjera za prvenstvo, da nas uvede u utakmice koje nas čekaju. Sigurno da će tempo biti malo naporniji jer su tri utakmice u tri dana, ali milsim da je to smisao cijelih priprema, da napunimo pluća i energiju. Sličan tempo je i na Evropskom prvenstvu, da možemo to da izdržimo", rekao je prvotimac Gorenja Ibrahim Haseljić za sajt Rukometnog saveza BiH.

Na Evropskom prvenstvu, BiH će igrati protiv Švedske, Holandije i Gruzije, a Haseljić vjeruje da BiH ima snage da se suprotstavi svim timovima u grupnoj fazi.

"Mislim da smo sposobni za to, da možemo da pariramo svim ekipama jako kvalitetno. Imamo igrača koji nastupaju u malo jačim evropskim takmičenjima i mislim da će ovo Evropsko prvenstvo biti prilika da napravimo korak dalje što se tiče reprezentacije", poručilo je desno krilo bh. selekcije.

