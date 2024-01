Majka najboljeg tenisera svih vremena donijela je važnu odluku nakon udaje za Srđana Đokovića.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Mali broj ljudi zna da je Dijana Đoković, majka najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića, porijeklom iz Hrvatske. Prije nešto više od 30 godina Dijana je, nakon rođenja sina Marka, odlučila da se krsti u pravoslavnoj crkvi i tako promijeni vjeru svojih predaka. Iako nikada nije bila velika vjernica, Dijana se odlučila na krštenje u Žiči!

Bilo je to nakon udaje za Srđana Đokovića, a na inicijativu njegove porodice. Dijanino vjerovanje u Boga pojavilo se kasnije, iako kaže da su njeni roditelji i u komunizmu bili katolici.

"Moji roditelji jesu katolici, ali su ih partija i komunizam vaspitavali. Izjašnjavali su se kao Jugosloveni. Mene nisu učili odmalena da ja vjerujem u Boga, niti smo slavili Uskrs ili Božić. Onda to nisam mogla ni na svoju djecu da prenesem, jer ni ja nisam imala, biću iskrena. U Srđanovoj porodici opet nisu isto bili kršteni, jer nisu smjeli", ispričala je svojevremeno Dijana Đoković.

Majka najboljeg tenisera svih vremena vuče porijeklo iz Hrvatske, ali nije bila krštena ni u katoličkoj ni u pravoslavnoj crkvi. Ideja o krštenju pojavila se u Srđanovoj porodici.

"Pokojna Srđanova majka Stanka, koja je imala jako tešku bolest - rak kostiju, pred kraj života je rekla da bi voljela da krsti djecu prije nego što umre. I ja sam se pitala kako da se krstim, kada su moji porijeklom katolici. Nisam bila krštena u katoličkoj crkvi, ali porijeklo vučem, iako sam odrasla i živim u Srbiji cijeli život", rekla je Dijana.

Vidi opis Dijana zbog Đokovića promijenila vjer! Roditelji katolici, a ona krštena u Žiči: Kad sam mu rekla ime, samo me pogledao! Srđan i Dijana Đoković na meču protiv Đerea Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Printscreen/Eurosport Br. slika: 7 7 / 7

Na početku Dijana Đoković nije bila zainteresovana za krštenje...

"Što su oni mene više pristiskali, ja sam bila sve dalje od te odluke. E onda su me pustili. Kada sam rodila Marka, tada se u meni nešto samo preokrenulo. I rekla sam 'Da, ja želim da se krstim i želim da krstim moju djecu.' I tako smo odlučili da se svi krstimo u maju 1992. u Žiči i to u staroj crkvi. U jednom momentu mi prilazi sveštenik i sad ja treba da kažem svoje ime. Kada sam izgovorila Dijana, on me onako pogleda i kaže ne može, nije pravoslavno, već rimokatoličko. Vrtio se tri kruga oko oltara i vrati se i pita šta da radimo. Opet se prošeta tri kruga oko oltara i ja se sjetim da kod katolika postoji kršteno i građansko ime. I kažem mu mogu li da zadržim moje ime, volim ga, a vi meni dajte crkveno ime. I on pristane. Pogledam krajičkom oka Srđana, vidim da mu radi mozak 360 na sat, a u sebi se molim da nije samo Srbijanka, jer je on meni, dok smo se zabavljali, rekao kakva Dijana, ja ću tebe da preksrtim u Srbijanka. A ja sam imala i razrednu u Nišu koja se tako zvala i bila je onako oštra. Da bi on u jednom momentu rekao Milica i ja sam odmah rekla - može! Tako da je meni kršteno ime Milica i mi smo se vjenčali kao Srđan i Milica Đoković", dodala je majka najboljeg srpskog sportiste tokom gostovanja u emisiji "Dok anđeli spavaju".

Podsjećamo, Dijana Đoković rođena je u hrvatskoj porodici Žagar, a njen otac Zdenko i danas živi u Beogradu. On nije imao velikog uticaja na odrastanje Novaka Đokovića pošto je tokom njegovog djetinjstva prvo živio u Prištini, a kasnije se razveo od Dijanine majke, oženio drugom suprugom i distancirao od Đokovića. Dijana Đoković krivila je Zdenka za razvod njenih roditelja, a on je svojevremeno pričao o Novakovom porijeklu iako porodica ne voli kada daje izjave.

"Po nacionalnosti sam Hrvat, rođen sam u Vinkovcima. Moja bivša supruga, Novakova baba, takođe je rođena u istom mjestu. Tamo smo se i upoznali. Bili smo oficiri koji su došli na službu. Ja sam došao u Beograd, a ona je još pohađala školu, pa smo se poslije, kad mi se pridružila, vjenčali. Tako se rodila Dijana, pa Sanda. Normalno je da će Novak biti više priklonjen Srbima i ja nemam ništa protiv toga. Ne bi bolje prošao u životu ni da se predstavlja kao Hrvat. Ni to niko ne bi prihvatio. Isto bi ga svojatali. Prije nekoliko mjeseci zvala me je jedna rođaka koja živi u Vinkovcima da me pita gdje je Dijana rođena. Znači, u Hrvatskoj se raspravlja o tome", rekao je Zdenko Žagar za "Novu" svojevremeno.