Srbijo, sanjaj medalju! Na dva mjesta nema niko bolji od "orlova", tu je i "bombarder"

Prvo će se otvoriti Evropsko prvenstvo, gdje čekamo da padne rekord! A onda Srbija ide na svoju odiseju ka konačnoj rukometnoj medalji za Srbiju!

Počinje Evropsko prvenstvo u rukometu! Od 10. pa do 28. januara reprezentacije će se boriti za medalje, a srpski tim će sačekati do 12. januara da zaigra prvi meč. U petak od 18 časova "orlovi" će poletjeti protiv Islanda, a nalaze se u grupi C u kojoj su pored Islanda takođe Mađarska i Crna Gora.

Već prvog dana prvenstva nas čeka ispisivanje istorije jer će se prva dva meča - dueli Francuske i Makedonije i Njemačke i Švajcarske igrati na stadionu "Merkur Špil Arena" na kome igra Fortuna iz Dizeldorfa. Očekuje se da na obje utakmice bude pristuno preko 54.000 navijača, što će biti apsolutni rekord u istoriji rukometa.

SRBIJA HOĆE MEDALJU!

"Vidi, da se ne nadam i da ne vjerujem u to ne bih bio ovdje. Ja sam bio sto odsto siguran i prošle godine da ćemo napraviti nešto veliko. Kada pogledaš našu ekipu, kakvi su igrači ovdje, na svim pozicijama, to su sve top igrači. Naravno ne ide to preko noći, jer te ekipe kao Njemačka od koje smo izgubili jedan razlike, protiv koje je bilo svačega, igraju dugo zajedno", rekao je u intervjuu za MONDO pred ovo Evropsko prvenstvo iskusni lijevi bek Srbije Petar Đorđić.

Srpski tim se nalazi u grupi C, vjerovatno najizjednačenijoj grupi na prvenstvu. Prvi meč igra 12. januara od 18 časova, zatim je naredni duel na programu 14. januara od 20:30, a grupa se zatvara 16. januara protiv Crnogoraca u 18:00. Ovo je 18 igrača koje je selektor Toni Đerona pozvao za ovu akciju:

Golmani: Vladimir Cupara i Dejan Milosavljev

Vladimir Cupara i Dejan Milosavljev Leva krila: Nemanja Ilić (kapiten) i Vanja Ilić

Nemanja Ilić (kapiten) i Vanja Ilić Desna krila: Bogdan Radivojević i Vukašin Vorkapić

Bogdan Radivojević i Vukašin Vorkapić Pivoti: Mijajlo Marsenić i Dragan Pešmalbek

Mijajlo Marsenić i Dragan Pešmalbek Bekovi: Petar Đorđić, Lazar Kukić, Ilija Abutović, Marko Milosavljević, Miloš Orbović, Predrag Vejin, Uroš Borzaš, Miloš Kos, Miljan Pušica, Uroš Kojadinović

SVE POBJEDE? MORA TAKO, EVO I ZAŠTO!

Sistem takmičenja je takav da iz prve grupe dalje idu dva tima, pa bi tako i sa jednom ili dvije pobede Srbija najvjerovatnije prošla dalje. Ipak, nije to nešto što bi ovu generaciju zadovoljilo. Srpska grupa se u drugoj fazi ukršta sa grupama A i B i neophodno je da srpski rukometaši upišu sve pobjede u prvoj fazi kako bismo imali šanse da odu u polufinale.

Po dvije prvoplasirane ekipe iz grupa A, B i C prave novu grupu i prenose bodove u drugu fazu. S obzirom da se iz grupa A i B u drugoj fazi očekuju Francuzi, Nijemci, Španci i Hrvati - Srbija ne smije da kiksne protiv Islanda, Mađarske ili Crne Gore ako želi da se borimo za medalje.

JEDAN PROBLEM!

Ipak otišla je srpska ekipa sa jednim velikim problemom u Njemačku, a ime mu je Stefan Dodić. Planiralo se da mladi srednji bek bude novi lider ove generacije, a on se povrijedio i bukvalno nije video teren ove sezone. Zato je napravio vrlo rizičan potez Toni Đerona i na prvenstvo poveo samo jednog klasičnog organizatora igre Lazara Kukića. Jasno je da će od njega mnogo zavisiti u napadu, a vidjećemo ko će "glumiti" srednjeg beka kad on nije tu - verovatno Marko Milosavljević i Miloš Kos.

Naravno tu su i defanzivci Miljan Pušica i Ilija Abutović koji će sigurno mijenjati omalenog Kukića u fazi odbrane, ali bi takođe trebalo da mijenjaju ostale bekove poput Petra Đorđića koji nisu dobri defanzivci.

A GDJE SU SRBI JAKI?

Teško da neko ima bolje golmane i pivote od Srbije na ovom prvenstvu. Što se tiče golmana Dejan Milosavljev je prva opcija, jedan od najboljih čuvara mreže na svijetu, a rezerva mu je Vladimir Cupara koji je ove sezone blistao u dresu Dinama iz Bukureštu. Na pivotu su tu Mijajlo Marsenić i Dragan Pešmalbek, jedan nešto bolji u napadu, drugi nešto kvalitetniji u odbrani, ali obojica u samom vrhu evropskog i svjetskog rukometa.

X FAKTOR? VIDEĆEMO!

Mladi bekovi Srbije bi mogli da budu igrači koji će donijeti iskorak u odnosu na ranija prvenstva. Jedan od njih je Miloš Kos koji je ove sezone ekplodirao u Zagrebu i dominira u Ligi šampiona. Sa lijevog boka, a možda i sa srednjeg beka on će bombardovati rivale i nakon odličnih igara u mlađim kategorijama Srbije sada čekamo da vidimo koliko može na seniorskom nivou.

Takođe se čeka Uroš Borzaš, još jedan lijevi bek. Videli smo koliko sjajan može da bude kada je srušio Norvešku bombastičnim udarcem u Novom Sadu. A ako može da sruši Norvešku, jasno je da može da sruši svakoga kada mu je dan. Samo da mu se potrefi!

ŠTA FALI?

Ne zna se još, ali znamo da ne fali puno! Na Svjetskom prvenstvu prošle godine su dobili Holandiju, izgubili jedan razlike od Njemačke u meču u kome njemački klub nije pustio Dragana Milosavljeva da nastupa, a protiv Norveške su vodili sa pet razlike na poluvremenu i na kraju izgubili. Bila je Srbija na 11. mjestu ali ko je pažljivo gledao te mečeve, jasno je da je malo falilo da se Srbija ozbiljno "potuče" za prolazak iz druge grupe. Može li to sad? Može, sigurno. Hoće li uspeti? Vidjećemo, na nama je da podržimo ove momke!

