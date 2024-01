Iz psihijatrijske bolnice na teren - pa u predsjedničku palatu: Večeras će napasti Srbiju, a već sutra ide u kampanju

Srbija će protiv Islanda sa druge strane terena imati golmana koji je sve samo ne običan rukometaš.

Izvor: Slavko Midzor / Pixel Media / Profimedia

Rukometna reprezentacija Srbije će na ovom Evropskom prvenstvu početi takmičenje utakmicom sa Islandom od 18 časova, a na tom meču će gol Islanda će braniti Bjorgvin Pal Gustavson, jedna prilično renesansna ličnost.

Ovaj 38-godišnji čuvar mreže sada brani za Valur u domovini, a u karijeri je prošao svašta od Kadetena u Švajcarskoj, istočnonjemačkog Magdeburga i Bergšera u Bundesligi, do Skjerna u Danskoj. Za nacionalni tim brani od 2006. godine, a sa 38 godina će sigurno biti rezerva Halgrimsonu i Bjorgvinsonu.

Ipak, nije propustio selektor Islanda Gudmur Gudmundson da ga povede na prvenstvo, vjerovatno kao iskusnog igrača koji je odličan za atmosferu i kao nekoga sa stavom koji će sigurno doprinijeti da tim Islanda bude koloritniji. Jer daleko od toga da je on samo sportista.

Gustavson je jedan od rukometaša koji su javno govorili o problemima sa mentalnim zdravljem koje je imao i napuisao je čak i knjigu o tome. To nije jedina knjiga, već je prošle godine objavio i naslov "Dijete koje je postalo predsjednik", a on zapravo i želi da to postane.

Izvor: ANDREAS HILLERGREN / AFP / Profimedia

Dijete je, razumije se, već bio, a predsjedničke ambicije gaji. Pred ovaj EURO je održao nekoliko političkih skupova, a kako ima preko 35 godina i državljanin je Islanda on ispunjava sve uslove da se kandiduje za predsjednika i planira da poslije Eura nastavi kampanju.

"Knjiga govori o mojoj teškoj prošlosti i borbi koju sam vodio. Trenutno sam na boljem mjestu nego što sam bio. Dok sam bio na psihijatrijskom liječenju, odlučio sam da postanem poznat jer bi me u tom slučaju ljudi slušali. I to sam postigao", rekao je za islandske medije Gustavson o svojoj prvoj objavljenoj knjigi.

Redovan je već dvije decenije na golu Islanda, a uzeo je i dvije medalje za svoju domovinu. Prvom se okitio na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. godine kada je osvojio srebro, a na tom turniru je upisao čak 75 odbrana. Ipak Francuska sa Nikolom Karabatićem na čelu je bila prejaka u finalu i pobijedila je 28:23. Zatim je 2010. uzeo bronzu na Evropskom prvenstvu i od tada je bez medalje. Nadamo se i bez pobjede večeras.