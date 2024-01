Tijana Bošković postaje najskuplja odbojkašica u istoriji!

Tijana Bošković zaslužila svaki dinar u Ezačibašiju.

Najbolja srpska teniserka Tijana Bošković dobila je "nepristojnu ponudu" da napusti Ezačibaši i karijeru nastavi u Vakifbanku za dva miliona evra po sezoni, međutim odlučila je da ih odbije. Odmah je obavijestila svoj Ezačibaši šta joj nude i seli su za sto da razgovaraju o tome, a njen klub se pokazao kao veliki - jer joj je odmah dao novi ugovor!

Kako pišu turski mediji, Ezačibaši ne samo da je izjednačio ponudu Vakifbanka, nego je i "pojačao". Tako će Tijana Bošković od naredne sezone zarađivati 2,5 miliona evra, što je čini i najbolje plaćenom odbojkašicom u istoriji. S obzirom na to kako igra, to je i apsolutno zasluženo, a znaće u Ezačibašiju da cene njenu lojalnost i to što nije "pobjegla kod konkurencije" čim je dobila malo veću ponudu.

Tijana Bošković (26) je u Ezačibašiju još od 2015. godine, kada je stigla iz Partizan Vizure. Krajem prošle godine je sa turskim klubom drugi put postala svjetski prvak, a nedostaju joj još titule u Ligi šampiona i prvenstvu Turske, gdje ima više drugih mjesta.