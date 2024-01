Momak iz Dubice poslije debija na EP: "Noge su mi klecale, pa ja igram za Srbiju!"

Miloš Kos nije igrao kako zna i umije protiv Islanda, ali već na narednom meču ga očekujemo u boljem izdanju.

Izvor: Youtube/printscreen/IHF Competitions

Srbija je na startu Evropskog prvenstva odigrala sjajan meč sa Islandom, ali je na kraju nekoliko loših odluka dovelo do remija 27:27 sa sjajnom skandinavskom selekcijom. Jedan od momaka koji je probio led na ovom meču bio je i Miloš Kos, lijevi bek koji je sa 21 godinom dobio priliku da igra na najvišem nivou. Startovao je za Srbiju na lijevom beku, igrao i na srednjem, ali nije uspio da postigne svoj prvi pogodak. Ipak, momak iz Kozarske Dubice pamtiće ovaj meč dugo, dugo...

”Fenomenalan je osjećaj! Mislim da smo odigrali jednu fantastičnu utakmicu. Skoro čitavu, ali eto na kraju je ponestalo koncentracije. Međutim, mislim da ne treba da nam bude žao", počeo je Kos.

Vidjelo se da je trema učinila svoje, imao je neke ishitrene poteze i šuteve, ali vjerujemo da će već protiv Mađarske od 20:30 pokazati ono što pokazuje u Ligi šampiona ove sezone. Nije bilo lako da se izbori sa emocijama...

"Riječima ne mogu opisati kako sam se osećao sinoć kada sam istrčao pred punom dvoranom od prvog minuta. To mora da se doživi, kao što sam ja imao priliku to da doživim. Trenutno živim svoj san time što sam sa seniorskom reprezentacijom. Nestvarno je djelovalo i to što počinjem prvu utakmicu u grupi i to protiv Islanda, kao najmlađi u ekipi. Tokom himne, noge su mi klecale malo od uzbuđenja, fenomenalan osjećaj", rekao je Kos poslije meča.

Bombarder iz Kozarske Dubice je odbio pozive drugih i odlučio da igra za Srbiju, a sa 21 godinom je prošao mnogo toga. "Kada pogledaš odakle si krenuo, iz malog mjesta, pa sve do najveće scene, ostaneš bez riječi, naježiš se pri samoj pomisli i osjećaju ponosa! Još uvijek nisam potpuno slobodan da preuzimam odgovornost i zato dolazi do toga da umjesto da uputim šut, ja dodam loptu saigraču, ali to je zbog mojih godina. Biće bolje, prva je utakmica i vremenom ću se osjećati sigurnije", završio je on.