"Zmajevi" završavaju nastup na EP: Protiv Gruzije za prestiž i prvu pobjedu ikad!

BiH će na oproštaju od prvenstva Evrope ukrstiti koplja sa Gruzijom.

Izvor: RS BiH

Rukometna reprezentacija BiH večeras završava nastup na prvenstvu Evrope u Njemačkoj.

Izabranici Irfana Smajlagića će u trećem kolu grupne faze, sa početkom u 18.00 časova, u Manhajmu ukrstiti koplja sa Gruzijom, protiv koje će pokušati da stignu do prve pobjede ikad na kontinentalnim šampionatima.

Pod vođstvom Bilala Šumana i Ivice Obrvana na prvenstvima 2020. i 2022. godine, BiH je u šest mečeve upisala isto toliko poraza, a loš niz nastavljen je i na ovom takmičenju, pod komandom sadašnjeg stratega Borca m:tel.

Švedska (29:20) i Holandija (36:20) su trijumfovali nad "zmajevima", koji su tako ostali bez šansi da se nađu u drugom krugu, a za utjehu im ostaje pokušaj da izbrišu nulu iz rubrike pobjede na prvenstvima Evrope.

U najavi ovog meča mnogo se pričalo o izjavi golmana Benjamina Burića u miks-zoni nakon okršaja sa Holandijom. "Uzmite selektora, pitajte njega", rekao je prvotimac Flensburga prolazeći pored bh. novinara, pa je velliki dio javnosti spekulisao o sukobu sa Smajlagićem.

Ipak, dan kasnije, lider bh. tima je "spustio loptu".

"Mislim da se nije dogodila nikakva velika stvar. Mi sportisti smo vrlo emocionalni ljudi. Ovo je bila utakmica koju smo mi sebi označili kao da može biti prekretnica, a odigrali smo katastrofalno i sramotno. Jednostavno emocije su proradile. Nas inače uče da sportisti ne smiju da pokazuju emocije ni sebi ni protivnicima, ni nikome, ali jednostavno se sve desilo nakon takve utakmice u kojoj smo puno očekivali, a malo dobili. To nije bilo ništa "wow", tako se napravilo, ali između mene i selektora nema loše krvi. Nema ni među igračima. To je jednostavno tako, emocije izađu poslije neuspjeha. Raščistili smo sve. Ali ponavljam, s moje strane to nije bilo ništa posebno, jednostavno erupcija emocija. To je bila moja greška, a u budućnosti ću se potruditi da ne pokazujem emocije više na takav način", rekao je Burić prilikom razgovora sa sedmom silom nakon treninga.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)