"Zmajevi" poslije debakla protiv Gruzije: "Ovo je naša realnost"! "Imamo 8:2 i mislimo da je gotovo"!

Reprezentativci BiH iskreni i realni poslije teškog poraza od Gruzije kojim su se oprostili od Evropskog prvenstva.

Izvor: Joaquim Ferreira / imago sportfotodienst / Profimedia

Selekcija BIH završila je potpuno neuspješan nastup na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj koji se s pravom može nazvati i debaklom.

Ekipa Irfana Smajlagića nakon očekivanog poraza od Švedske (29:20) doživjela je blamažu protiv Holandije (36:20), a onda upisala poraz 22:19 od debitanta na Evropskom prvenstvu – selekcije Gruzije.

Nisu se krili reprezentativci BiH poslijeviše nego lošeg izdanja protiv Gruzijaca, stali su pred kamere i mikrofone bh. izvještača sa ovog turnira i bili prilično iskreni.

"Ovo je trenutno naša realnost, to je jednostavno tako. Nadam se da će momci koji su tu prvi put, ima ih 8-9, izvući neko iskustvo i pouke. Moraju raditi puno više, nedostaje nam svega, koncentracije, rukometnih vještina, srca, svega... Trebamo dosta raditi, ne možemo biti zadovoljni kako smo predstavili sebe, cijelu reprezentaciju i državu. Imamo veliko vodstvo, možemo 'ubiti' utakmici odmah na početku. Odjednom napravimo nekoliko grešaka, imamo neku blokadu, oni se vrate, damo im drugi život, jednostavno tako je u sportu. Svaka čast Gruziji, oni su mlada ekipa koja se prvi put plasirala na Evropsko prvenstvo, i uspjeli su napraviti ono što mi još uvijek nismo, prvu pobjedu“, rekao je desni bek „zmajeva“ Marko Panić, prenosi "Sport 1".

Golman Harun Hodžić našao se među stativama nakon odluke selektora da Benjamina Burića ostavi na tribinama. Čuvar mreže Šamberija dobro je branio u prvom poluvremenu, ali ni on ni njegovi saigrači nisu uspjeli da zaustave Gruzijce koje su predvodili desni bek Giorgi Ckovrebadze i golman Zurab Cincadze.

"Imamo 8:2 nakon petnaestak minuta i ponašamo se kao da je utakmica već dobijena. Pravimo neke greške, ne vraćamo se u odbranu, prvi ja, pa svi ostali, primamo neke glupe golove. To je dalo Gruziji šansu da se nada i sami smo im dali tu šansu da pobijede utakmicu. Na plus 6 treba znati nastaviti dalje i žargonski rečeno, "zakopati" protivnika, a mi to nismo znali da uradimo večeras", rekao je Hodžić.