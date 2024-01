Kecmanović hoće u vrh, za to mora preko Alkaraza: "Dosta mi je ovoga, vidim sebe u top10"

Miomir Kecmanović pričao je sa novinarima poslije plasmana u osminu finala Australijan opena.

Izvor: YouTube/Australian Open/Screenshot

Miomir Kecmanović prati Novaka Đokovića, prošao je u osminu finala Australijan opena. Naredni protivnik mu je Karlos Alkaraz, španski teniser koji prijeti Noletu i napada prvo mjesto na ATP listi. Na tom putu može da ga zaustavi Miša. Meč se igra u ponedjeljak, a Srbin ne može da dočeka da izađe na teren.

Pobijedio je dvojicu nosilaca u prethodna dva kola, prvo Jana-Lenarda Štrufa (Njemačka), pa Tomija Pola (Amerika), obojicu poslije pet setova. "Dobro se osjećam, želim da igram mečeve u pet setova, da vidim koliko sam spreman. Imaću sada malo vremena za odmor, presrećan sam, prošao sam u drugu nedjelju turnira" počeo je Kecmanović.

Sa Karlosom je odigrao samo jedna meč, u martu 2022. godine u Majamiju i tada ga je baš namučio, igrala su se tri seta, a Španac je slavio tek poslije taj-brejka.

"Neće biti lako sa Alkarazom, fantastičan je. Igrali smo prije dvije godine, od tada se nismo susretali. Uradio je mnogo toga i neće biti lako, moram da igram na svom najboljem nivou, vidjećemo šta će biti. Karlos je agresivan i to je razlog zašto osvaja poene, kad je teško i neizvjesno, on ide po poene, napada i toga moram da se pazim. Igraću slobodno i probaću sve."

Izvor: Debby Wong / Zuma Press / Profimedia

Poslije engleskog dijela, došao je red na pitanja srpskih medija. Prvo o meču sa Polom u kom je u četvrtom setu spasao dvije meč lopte, pa onda dobio set u taj-brejku (9:7), pa je u petom završio posao sa 6:0.

"Iako je bilo gusto, imao je meč lopte, ali sam dao sve od sebe do kraja, nisam htio da razmišljam šta bi bilo kad bi bilo. Pogledala me je sreća da izvučem. Peti set sam nastavio čvrsto, on je pao, iskoristio sam to. Tokom cijelog meča sam imao osjećaj da sam imao mnogo prilika na njegov servis, bilo je neizvjesno, igralo se, nisam mogao da prelomim, strašno me to nerviralo tokom cijelog susreta. Na kraju se dobro završilo."

Miomir je trenutno 60. igrač svijeta, najbolji rang imao je u januaru prošle godine kada je bio na 27. mjestu. Svjestan je i sam da ima potencijal za mnogo više.

"Glavna stvar mi je što jako puno želim, što sam gladan da se vratim tamo gdje sam bio i da napravim nešto, dosta vremena sam proveo oko 30-40-50 mjesta, dosta mi je. Hoću ili da probijem, da odem do kraja, dokle mogu. Nema poente, ako već mogu, da se zadovoljim ovim gdje sam. To me gura napred."

Na pitanje da li vidi sebe u top10 na svijetu odgovorio je kratko i jasno. "Da".

Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

S obzirom na partije koje pruža, na dva meča u kojima je spasavao meč lopte i da je pokazao nevjerovatnu mentalnu snagu pitali su ga i da li po tome sebe više podsjeća na Rokija iz čuvenog filma sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi ili Džona Meklejna iz "Umri muški" kog je tumačio Brus Vilis. "Ako ćemo tako, onda biram Rokija. On uvijek na kraju dobije, autsajder je, treba mi baš to u narednom kolu u ponedjeljak"

Uslijedila je konstatacija da Alkaraz sluša baš pjesmu "Eye of the tiger" koja je zaštitni znak filmova o Rokiju. "Neka sluša onda", nasmijao se Miša.

Meč sa Alkarazom igraće se u ponedjeljak najvjerovatnije na "Rod Lejver areni". "Igrao sam na Centralnom terenu Vimlbdona, ove druge nisam. Super je što ću igrati na jednom od najvećih terena. Jedva čekam da počne."

Nada se Miomir da će biti i veliki broj srpskih navijača na tribinama. "Znači mi podrška, znači dosta, kada je teško i kada misliš da ne možeš da nađeš način, znači da čuješ svoje ljude, da vjeruju i da su tu za tebe. Iako nije Nole na 'Lejveru', nadam se da će ih doći što više i da će da navijaju", zaključio je Kecmanović.