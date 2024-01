Ljudi ovo ne znaju o Đokoviću: Medvedev otkrio nepoznate detalje

Danil Medvedev otkrio je neke nove i zanimljive detalje o Novaku Đokoviću i njihovom odnosu.

Novak Đoković i Danil Medvedev odigrali su 15 mečeva do sada, srpski igrač slavio je 10 puta, a prvi put su se susreli 2017. godine u Dejvis kupu. Tada je u četvrtom setu Rus predao meč, u tom momentu Nole je vodio - 3:6, 6:4, 6:1, 1:0. Grčevi su bili prejaki, nije mogao da nastavi. Tako su sedam godina kasnije novinari podsjetili ruskog igrača baš na taj prvi meč i pitali su ga šta se promijenilo od tada, do danas na Australijan openu.

Imao je Danil dug i opširan odgovor na to pitanje i otkrio je neke detalje koje mnogi nisu znali. "Rekao bih da sam mnogo sazrio od tada, mislio sam da je tenis samo na terenu. Znam da sam namučio Novaka u tom meču, onda sam počeo da se grčim, tri sata poslije meča nisam mogao da hodam, bilo je nestvarno. I tada sam vidio da mogu da ga namučim, ali grčevi su počeli zato što se nisam fokusirao na hranu i neke druge bitne stvari", počeo je Medvedev izlaganje.

Nije prestajao, nastavio je da priča na konferenciji u Melburnu. "Jeo sam brzu hranu, smatrao sam da takve stvari nisu bitne i da je važan samo forhend ili bekhend. Onda sam polako, korak po korak, učio koliko je život van terena bitan. Spavanje, hrana, razni tretmani, mali detalji koji prave razliku. Mnogi su me savjetovali pričali, mada to nisam razumio, dok sam nisam shvatio šta je potrebno da radim, tako da je to prvi dio razlike između Danila od tada i ovog danas."

Medvedev je prije tog okršaja u Dejvis kupu trenirao sa Đokovićem i onda je dobio ponudu koju je prvo odbio.

"Trenirali smo i on me je pitao da li igram u Dejvis kupu i raspitivao se za detalje mog ljeta i putovanja. Rekao sam mu sve, pa me pitao da li želim da idem sa njim. Iskreno, ja sam po malo stidljiva osoba. Odbio sam i rekao sam mu da je Savez već kupio karte i sve. Let je trebalo da traje oko tri sata, imao sam i presjedanje. Onda sam razmislio, shvatio da je možda trebalo da prihvatim. Sat vremena poslije treninga pitao sam ga da li mogu da idem sa njim i on je odmah to prihvatio."

Tada se na kratko Rus zaustavio, pa iznio niz pohvala na račun Đokovića.

"Ljudi ne znaju neke stvari o Novaku. Na terenu on može da bude težak, baš kao i ja. Može da bude i ovo i ono. Međutim, od prvog momenta kada sam ga upoznao i kada sam bio oko 400. mjesta na svijetu i sada kada sam treći, on me je tretirao isto i tada i sada. Od tog meča smo postali veći rivali, ali želim da kažem da me tretira van terena na isti način i to je ono što volim kod njega. Smatram da je veoma dobra osoba", zaključio je Medvedev.