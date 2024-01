Rafa i Rodžer? Ne, bolje se slažem s mladima! O ovim Novakovim riječima pričaće cijeli svijet!

Novak Đoković ima bolji odnos sa mlađim kolegama nego što je imao protiv najvećih rivala u karijeri.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković ovih dana bori se za svoju 25. grend slem titulu, odnosno čak 11. trofej sa Australijan opena u bogatoj karijeri. Dok su svi najbolji teniseri planete u Melburnu, Rus Danil Medvedev odlučio je da još jednom ispriča kako ga je Novak Đoković "kupio" za sva vremena - kada je bio mlad i anoniman čak i dobro obaviještenim ljubiteljima tenisa.

Davne 2017. godine Nopvak Đoković i Danil Medvedev zajedno su trenirali, što je ruskom teniseru bilo izuzetno bitno jer je kao mlad igrač imao priliku da uči od najboljeg na svijetu. Obojica su imali obaveze u Dejvis kupu - Srbija i Rusija igrale su u Nišu, a Đoković je ponudio Medvedeva da ga poveze avionom na njihov prvi međusobni okršaj. Danil to dobro pamti i često voli da istakne da se Novak prema njemu isto ponašao kada je bio 400. i kada je bio prvi na ATP listi.

"Prije svega, zahvaljujem se Danilu na lijepim riječima. Prijatno me je iznenadio. On jeste tu priču već ispričao, ali jako cijenim način na koji ju je ispričao. Hvala mu što je tako prenio ljudima. Ja takođe imam najljepše mišljenje o njemu kao osobi, kolegi, ali i kao jednom od mojih najvećih rivala u posljednjih pet godina. Znam da je dečko sa pravim vrijednostima, i u pravu je kada kaže da velika većina igrača sa njim ima dobar odnos - ja vidim to u svlačionici, njegov tim i on trude se da imaju dobru komunikaciju sa svima", rekao je Novak Đoković o ruskom teniseru.

Iako je i Novaku jasno ko su mu najveći protivnici u teniskoj karijeri, o mladim teniserima govori sa mnogo poštovanja. Prethodnih godina napravio je nebrojeno mnogo gestova iz kojih su nasljednici mogli mnogo da nauče, pa zato danas Karlos Alkaraz, Danil Medvedev, Saša Zverev, Stefanos Cicipas, Janik Siner i ostali imaju izuzetan odnos sa Novakom, koji je sebi zacementirao mjesto najboljeg u istoriji tenisa.

"Ne kajem se što nisam završio karijeru sa Federerom, ili da uradim to sa Nadalom. Oni jesu moji najveći rivali koje sam ikada imao - pogotovo Nadal, to sam već govorio - i to se nikada neće promijeniti. Ta količina energije utrošena na naše rivalstvo svih ovih godina i to koliko smo puta igrali jedan protiv drugog... Nemoguće je da bilo šta drugo to nadvlada - nemoguće je da odigram 60 mečeva sa Alkarazom. To neće biti moguće, jer on će prije mene završiti karijeru, hahaha. Razumije se, haha. Šalim se, uživam u rivalstvima sa svim tim momcima i imamo jako lijep odnos. Alkaraz, Medvedev, Siner, svi koji su tu u vrhu, Zverev, Cicipas, lijepo se slažem sa svima. Ako bih poredio odnos koji sam imao sa Federerom i Nadalom, sa odnosom sada sa mlađim kolegama, ovo je mnogo bolje, ljepši je odnos. Uživam u tome", istakao je Đoković, a zatim otkrio i gdje je razlika: "Otvoreniji je odnos, komunikativniji su i ne znam - ljepše se slažem s njima, to je to."