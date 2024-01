Danila Medvedeva pitali za Đokovića: Neka Novak igra sedam sati, pa neka onda dođe

Danil Medvedev je kada je u pitanju Novak Đoković poželio samo da srpski teniser što teže prođe u duelu sa Janikom Sinerom.

Danil Medvedev se ponovo namučio na Australijan openu, ali je prošao dalje! Nakon što je u drugom kolu odigrao pet setova protiv Finca Rusuvuorija sada je imao četvorosatni duel sa Hubertom Hurkačem u kome je uspio da izađe kao pobjednik. Nakon trijumfa nije krio koliko je umoran i iscrpljen, pa je Džonu Mekinrou koji ga je intervjuisao priznao: "Sada sam potpuno uništen!"

Kada se glava ohladila na konferenciji za medije ga nisu pitali za potencijalnog protivnika u polufinalu, pošto se tada još nije znalo sa kim će igrati, već su odmah prešli na pitanje koga bi više volio za rivala u finalu. Sa druge strane žrijeba u prvom polufinalu muškog singla igraće Novak Đoković i Janik Siner.

Njih dvojica su u posljednjih nekoliko godina odigrali šest mečeva, a srpski teniser je četiri puta bio bolji. Ipak u posljednjih nekoliko mjeseci Italijan ga je dva puta pobijedio i Medvedev je istakao da nije siguran da li je bolje u ovom momentu igrati sa Sinerom ili sa Đokovićem.

"Stvar je u tome da Janik igra tako dobro trenutno. Da budem 100 odsto iskren sa vama ako biste me pitali recimo sa kim bih htio da igram u finalu, da li želim da igram sa Novakom koji ovdje nikada nije izgubio i koji juri neke nevjerovatne rekorde ili sa Janikom koji nije izgubio set ovdje čak ni kada je gubio 5:1 u tajbrejku, stvarno ne bih znao da vam kažem", rekao je Danil Medvedev uz osmijeh na kraju odgovora.

Nakon svega je istakao da samo želi da polufinale između Novaka Đokovića i Janika Sinera što duže potraje, kako bi bili što umorniji ua finale. Koje se nada da će igrati!

"Zaista ne znam. Želim da igraju sedam sati, da bude tajbrejk do 30:28 u petom setu i onda da vidimo da li će se malo umoriti za nedjelju. Mislim da će to biti sjajan meč, zaista ću uživati koliko god mogu. Pripremiću moj duel, ali ako budem imao vremena pogledaću i njih i uživaću. Razvili su veliko rivalstvo pred kraj sezone u Torinu i Dejvis kupu. Tako da ću stvarno, zaista uživati dok budem čekao da vidim ko će da pobijedi. A onda se nadam da ćete i prije finala moći nešto da me pitate", završio je Medvedev.

