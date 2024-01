Dvojica mogu da otmu Novaku prvo mjesto!

Evo kako Novak Đoković može da zadrži, ali i da izgubi prvo mjesto na ATP listi.

Novak Đoković počeo je danas 409. nedjelju na vrhu ATP liste i plan mu je da se na njoj zadrži i poslije Australijan opena. Đoković je dogurao do četvrtfinala gdje će u utorak ujutru po našem vremenu (4.30) igrati protiv Tejlora Frica, odnosno ako pobijedi Amerikanca ima još dva koraka do nove titule u Melburnu. Ako bi došao do 12. grend slema u Australiji, ujedno i 25. u karijeri, Đoković bi bez ikakve dileme ostao na prvom mjestu ATP liste i od idućeg ponedjeljka, ali dvojica mu prijete...