Sabalenka je pokojnom ocu obećala jedno - sad je to ispunila!

Arina Sabalenka ispunila je obećanje dato svom ocu koji je nažalost preminuo...

Arina Sabalenka je dvostruka grend slem šampionka, po drugi put je podigla pehar na Australijan openu pošto je u finalu pobedila Kvinven Ženg (6:3, 6:2). Poslije ceremonije i divnog govora na terenu na društvenim mrežama pojavio se jedan dirljiv snimak i obećanje pošto je u finalu pobijedila Kvinven Ženg (6:3, 6:2). Poslije ceremonije i divnog govorakoje je dala svom pokojnom ocu.

U dokumentarcu "Netfliksa" otkrila je o čemu je maštala sa njim. "Izgubila sam oca prije četiri godine, imali smo jedan cilj, da osvojim nekoliko slemova prije 25. godine. Sada imam 24 i nemam nijedan slem", rekla je tada Arina. Ko čeka, taj dočeka. Ona je svoj san ispunila, pošto je sve to uspjela prije svog 26. rođendana koji je 5. maja ove godine...

Potpuno očekivano, bilo je to jedno od pitanja koje je dobila na konferenciji za medije poslije titule. "Mnogo mi je to bilo bitno, bio je to moj san. Imam još mnogo stvari koje želim da ostvarim, mnogo ciljeva pred sobom. Prije osvajanja Melburna prošle godine sam željela da mu odam počast na taj način. On je moja velika motivacija, ali su tu uz mene majka, sestra koja je ovdje i moram i o njima da mislim. Moj tata je uvijek sa mnom i zahvalna sam na svemu što je za mene uradio, bez njega ne bih bila ovdje. Mnogo mi znači, sad u ovom momentu igram za mamu, sestru i baku."

Tokom razgovora sa medijima pila je šampanjac, dok je pored nje stajao trofej. "Već sam pričala sa majkom i svađale smo se oko toga gdje će ovaj trofej da završi. Baš je bijesna trenutno. Šalm se malo naravno, nije lako što su toliko daleko, ali smo bili zajedno pred start sezone u Dubaiju i to mi je značilo. Retko kada njih spominjem u govorima na terenu, sada sam željela to da uradim, da bih im pokazala koliko mi znače i koliko me motivišu."

Prošle sezone je izgubila u finalu US opena od Koko Gof, bilo je mnogo sumnji, raznih priča i kritika, svima je Bjeloruskinja zapušila usta. Osvojila je svoj drugi slem. "Bilo mi je baš važno, dosta sam o tome razmišljala, nisam htjela da budem taj tip teniserke koja je osvojila veliki turnir jednom i onda nestala. Htjela sam svima da pokažem da sam sposobna za mnogo više, sada želim više od ova dva. Sve to je proces, disciplina, naporan rad", zaključila je Sabalenka.