Novak održao lekciju: Koliko je tenisera uspjelo što i ja?!

Novak Đoković poslao važnu poruku iz Australije.

Izvor: YouTube/Today/Screenshot

Novak Đoković je prije ispadanja sa Australijan opena dao interesantan intervju za tamošnju najpoznatiju televiziju "Kanal 9" tokom kog se raznježio dok je pričao o svojoj djeci: "Sin Stefan ima devet, a kćerka Tara šest godina, svakog dana, nedjelje, mnogo toga se dešava. Njoj je ispao prvi zub i ja nisam bio tu za to. Istovremeno, najvažnije je sve balansirati", rekao je Đoković koji se takođe osvrnuo i na svoju mentalnu snagu.

Istakao je da je veliki uticaj na to imalo i odrastanje u ratom zahvaćenom području: "Prošli smo kroz dva rata, embargo od 1992. do 1996. godine kada niko od srpskih sportista nije mogao da učestvuje na sportskim takmičenjima i to te očvrsne, a moglo je da ode na drugu stranu. Mislim da je moja sudbina bila da igram tenis", objasnio je Đoković.

"Da li je to i dalje sa mnom? Moguće, ne znam koliko, ali sigurno ima neke veze sa mojim odrastanjem. Sa 12 godina bilo je bombardovanje tokom dva i po sata. Da li i dalje mislim o tome? Ponekad, pojavi se, posebno kada čujem vatromet jer me to podsjeti na bombe koje su eksplodirale. Nije naročito prijatno, to je vjerovatno trauma, ali da se vratim na pitanje - mislim da je povezano sa tim što nikada ne odustajem i to se pojavi u trenucima kada se lomi meč", objasnio je Đoković kome je potom novinar Karl Stefanović rekao da ga je "teško ubiti".

Pokazao se kao čvrst orah i Rodžeru Federeru i Rafaelu Nadalu, koji poslije njega nisu mogli da slome, dok sada pruža vrhunski otpor i teniserima koji su mnogo mlađi od njega.

"Ima jedna izreka kod nas u Srbiji: Možete da nas ubijete, ali ne možete naš duh, našu dušu. Ja vjerujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji uspjelo šta sam ja? Ne kažem to da se hvalim, nego da se podsjetim, da se uštinem, da pogledam šta sam uradio?", naglasio je Nole.

"Ali, to je samo jedno poglavlje mog života, biće ih još mnogo", poručio je srpski teniser i rekao za kraj da mu teško pada odvojenost od djece i da mu je važno da se istakne i kao otac: "Očevi treba da se igraju sa svojom djecom, to mi je omiljeni dio dana, kada imaju moju pažnju, izmišljamo stvari i to je stvarno najljepše. Nedostaju mi, raznježio sam se".

Podsjetimo, Novak Đoković je danas počeo 410. nedjelju na vrhu ATP liste i čini se da će još neko vrijeme ostati na tom mjestu iako je upravo izgubio 1.200 bodova. Sve zavisi od toga na kojim turnirima će igrati prije sezone na šljaci...

