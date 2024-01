Novak izgubio 1.200 bodova nakon Melburna!

Novak Đoković prvo mora da odluči koje će turnire igrati i da li će time praviti "zalihu" uoči Rolan Garosa, dok mu je trenutno od Alkaraza veći problem - Siner.

Novak Đoković počeo je danas 410. nedjelju na vrhu ATP liste, što će reći da ima tačno 100 nedjelja više kao teniski lider od velikog rivala Rodžera Federera. Đoković je to uspio uprkos tome što je prethodne sedmice doživio veliki gubitak na Australijan openu, gdje nije uspio da odbrani šampionski pehar.

Automatski, to znači da je izgubio čak 1.200 bodova i trenutno je na 9.855, dok su njegova tri najbliža pratioca ostvarila "plus" u Australiji i samim tim su mu se sasvim približili. Tako je sa 400 bodova više nego prošle nedjelje poraženi četvrtfinalista Australijan opena Karlos Alkaraz najbliži na samo 600 bodova pošto u ovom trenutku ima 9.255 i nije toliko daleko od toga da ponovo postane prvi teniser svijeta.

Problem za Đokovića je što nije Alkaraz jedini koji mu "diše za vratom," tako je poraženi finalista Danil Medvedev dobio 1.210 bodova i ukupno ima 8.765, dok nije daleko ni šampion Janik Siner jer je sa uvećanih 1.820 skočio na 8.310. Potom slijede Rubljov (5.050), Zverev (5.030), Rune (3.685), Hurkač (3.540), Fric (3.195), pa potonuli Cicipas (3.025).

Dobra vijest za Đokovića je što njegov najbliži pratilac Karlos Alkaraz sada pred sobom ima dva turnira u Južnoj Americi gdje brani ukupno 550 bodova (titula u Buenos Ajresu, pa finale Rija), a potom ima titule u Indijan Velsu, finale u Majamiju, titule u Barseloni i Madridu, pa samo treće kolo u Rimu prije Rolan Garosa.

S druge strane Đoković ima "luft" od 2.000 bodova u Americi jer nije igrao Indijan Vels i Majami, ali nema još potvrde da će igrati. Takođe, nije poznato ni da li će nastupiti u Dubaiju (od kraja februara) gdje brani polufinale, odnosno 180 bodova.

Sve do Rolan Garosa, Novak Đoković ne brani veliki broj bodova i to je dobra vijest za njegove ambicije kada je u pitanju prvo mjesto na ATP listi, ali u ovom trenutku ga možda ne ugrožava najviše Karlos Alkaraz, nego Janik Siner koji brani nešto manje bodova u ovom periodu sezone.

Ostaje samo da vidimo kada će se Đoković vraćati na teren pošto je istakao da mu mnogo nedostaje porodica i da je nesiguran kada će biti spreman: "Da budem iskren, nije mi lako... Mučim se sa tim sve više i više kako vrijeme prolazi. Dug je put do Australije, vjerovatno i najduži koji imamo u sezoni. Pet nedjelja provodite ovdje i to je mnogo. Sin Stefan ima devet, ćerka Tara šest godina, svakog dana, nedjelje, mnogo toga se dešava. Njoj je ispao prvi zub i ja nisam bio tu za to. Sve je u balansu", rekao je Nole.

